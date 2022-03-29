Назван простой способ увеличить продолжительность жизни на 15 лет
Одним из наиболее простых способов улучшить показатели здоровья является пешая ходьба, и она же помогает увеличить продолжительность жизни.
Регулярная ходьба может увеличить продолжительность жизни до 15 лет – об этом пишет журнал Communication Biology, который опубликовал соответствующие выводы нового исследования. Польза для здоровья от ежедневных прогулок была исследована учеными из Университета Лестера под руководством профессора Томаса Йейтса. Они обнаружили, что люди, которые ежедневно ходят пешком в быстром темпе, могут по показателям биологического возраста быть на 15 лет моложе тех, кто редко ходит пешком.
В частности, исследователи заключили, что быстрая ходьба помогает сохранить длину теломер – защитных структур на концах хромосом. Их укорочение происходит у всех людей с возрастом, оно ассоциируется с дегенеративными процессами в организме, сокращением жизни. Выводы ученых о влиянии ходьбы на состояние хромосом базируются на результатах изучения длины теломер у 405 981 человека среднего возраста.
В свою очередь, журнал Lancet Public Health опубликовал данные метаанализа 15 исследований с участием почти 50 000 человек, которые свидетельствуют: увеличение количества сделанных шагов за день понижает риск преждевременной смерти. Исследователи подсчитали, что для людей возрастом 60 лет и старше данный риск снижается, когда они совершают примерно 6000-8000 шагов в день. Для людей моложе 60 лет аналогичный риск уменьшается при выполнении 8000-10000 шагов в день.
Специалисты констатируют, что ходьба обеспечивает профилактику возрастной потери памяти, а также отлично подходит для женщин в постменопаузе, поддерживая силу костей и мышц. По их мнению, в целом взрослым людям нужно стремиться к тому, чтобы выполнять не менее 6000 шагов ежедневно.
Какая ходьба особенно полезна.
- С добавлением веса.
- Ходьба в гору.
- Более быстрая ходьба.
- Прогулки с друзьями и на природе.
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