Гипертония: популярные обезболивающие, которые могут повысить давление





«Парацетамол часто предлагался как более безопасная альтернатива другому классу обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые, как известно, повышают кровяное давление и риск сердечных заболеваний», — поясняет Британский кардиологический фонд.





«Учитывая значительное повышение артериального давления, наблюдаемое у некоторых наших пациентов, врачам может быть полезно более внимательно следить за артериальным давлением у людей с высоким артериальным давлением, которые недавно начали принимать парацетамол для лечения хронической боли».