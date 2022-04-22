Гипертония: популярные обезболивающие, которые могут повысить давление
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является предвестником серьезных неотложных состояний, включая сердечный приступ и инсульт. Определенные привычки образа жизни представляют собой очевидный фактор риска этого состояния, другие, такие как устранение боли с помощью таблеток, могут быть не такими простыми.
Гарвардская медицинская школа сообщает, что «популярные» обезболивающие, в том числе ибупрофен и напроксен, повышают кровяное давление.
Последнее обезболивающее, пополнившее этот список, — ацетаминофен, более известный как парацетамол. Это болеутоляющее было связано с гипертонией при приеме в регулярных дозах.
«Парацетамол часто предлагался как более безопасная альтернатива другому классу обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые, как известно, повышают кровяное давление и риск сердечных заболеваний», — поясняет Британский кардиологический фонд.
НПВП относятся такие препараты, как ибупрофен, напроксен, высокие дозы аспирина и многое другое.
Исследователи из Эдинбургского университета говорят, что люди, которые проходят длительное лечение парацетамолом, должны рассмотреть возможность выбора самой низкой эффективной дозы в течение кратчайшего времени, основываясь на своих выводах.
Главный исследователь, профессор Дэвид Уэбб, заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии в Эдинбургском университете.
«Учитывая значительное повышение артериального давления, наблюдаемое у некоторых наших пациентов, врачам может быть полезно более внимательно следить за артериальным давлением у людей с высоким артериальным давлением, которые недавно начали принимать парацетамол для лечения хронической боли».
Ранее Медикфорум писал об углеводной зависимости.
Дэвид Уэбб
Здоровье
Врач, заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии в Эдинбургском университете.
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