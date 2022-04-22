Миокардит: могут быть гриппоподобные симптомы, включая головную боль и боль в горле
Миокардит — это воспаление сердечной мышцы (миокарда), которое в большинстве случаев вызывается вирусной инфекцией. В редких случаях миокардит является результатом токсической реакции на лекарство. Это серьезное заболевание, которое влияет на способность сердца перекачивать кровь, что приводит к снижению кровоснабжения всех органов. Воспаление сердца, вызванное вирусом, снижает силу его сокращений и способность снабжать организм кровью.
«В менее тяжелых случаях миокардита люди могут не испытывать никаких симптомов», — сказал Монреальский институт сердца. «Однако они могут чувствовать симптомы, похожие на симптомы гриппа: головная боль, лихорадка, боль в горле, боль в суставах и диарея».
В легких случаях малозаметные симптомы включают легкую боль в груди или одышку.В тяжелых случаях сердце становится слишком слабым, чтобы адекватно перекачивать достаточное количество крови к остальным частям тела. Человек также более восприимчив к образованию тромбов в сердце, что может привести к инсульту или сердечному приступу.
Причины
Некоторые известные причины миокардита включают:
- Вирусы, в том числе вызывающие гриппоподобные заболевания, простуду, краснуху (краснуху), гастроэнтерит, мононуклеоз (моно), ВИЧ и СПИД.
- Бактерии, включая те, которые вызывают острый фарингит, стафилококковые инфекции, дифтерию и болезнь Лайма.
- Паразиты.
- Наркотики.
- Аутоиммунные заболевания.
- Воздействие некоторых токсических веществ.
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