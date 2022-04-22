Миокардит: могут быть гриппоподобные симптомы, включая головную боль и боль в горле

«В менее тяжелых случаях миокардита люди могут не испытывать никаких симптомов», — сказал Монреальский институт сердца. «Однако они могут чувствовать симптомы, похожие на симптомы гриппа: головная боль, лихорадка, боль в горле, боль в суставах и диарея».

Причины

Вирусы, в том числе вызывающие гриппоподобные заболевания, простуду, краснуху (краснуху), гастроэнтерит, мононуклеоз (моно), ВИЧ и СПИД.

Бактерии, включая те, которые вызывают острый фарингит, стафилококковые инфекции, дифтерию и болезнь Лайма.

Паразиты.

Наркотики.

Аутоиммунные заболевания.

Воздействие некоторых токсических веществ.