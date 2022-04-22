Миокардит: могут быть гриппоподобные симптомы, включая головную боль и боль в горле

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Миокардит: могут быть гриппоподобные симптомы, включая головную боль и боль в горле

Миокардит — это воспаление сердечной мышцы (миокарда), которое в большинстве случаев вызывается вирусной инфекцией. В редких случаях миокардит является результатом токсической реакции на лекарство. Это серьезное заболевание, которое влияет на способность сердца перекачивать кровь, что приводит к снижению кровоснабжения всех органов. Воспаление сердца, вызванное вирусом, снижает силу его сокращений и способность снабжать организм кровью.

«В менее тяжелых случаях миокардита люди могут не испытывать никаких симптомов», — сказал Монреальский институт сердца. «Однако они могут чувствовать симптомы, похожие на симптомы гриппа: головная боль, лихорадка, боль в горле, боль в суставах и диарея».

В легких случаях малозаметные симптомы включают легкую боль в груди или одышку.
В тяжелых случаях сердце становится слишком слабым, чтобы адекватно перекачивать достаточное количество крови к остальным частям тела. Человек также более восприимчив к образованию тромбов в сердце, что может привести к инсульту или сердечному приступу.

Причины 


Некоторые известные причины миокардита включают:

  • Вирусы, в том числе вызывающие гриппоподобные заболевания, простуду, краснуху (краснуху), гастроэнтерит, мононуклеоз (моно), ВИЧ и СПИД.
  • Бактерии, включая те, которые вызывают острый фарингит, стафилококковые инфекции, дифтерию и болезнь Лайма.
  • Паразиты.
  • Наркотики.
  • Аутоиммунные заболевания.
  • Воздействие некоторых токсических веществ.

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