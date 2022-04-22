Что вы знаете о своем здоровье: 10 маркеров, за которыми советуют следить врачи
Некоторые маркеры здоровья являются особенно важными, и врачи советуют отслеживать их всем взрослым людям.
Чтобы знать, насколько крепким является здоровье, нужно быть в курсе его ключевых показателей. К таким маркерам относятся артериальное давление, частота сердцебиения, уровни холестерина и сахара в крови, другие значимые аспекты.
Взрослым людям врачи советуют следить за десятью параметрами, дающими представление о состоянии и выносливости организма. В свою очередь, привычка периодически проверять эти маркеры, обеспечивает лучший контроль за здоровьем, помогает своевременно диагностировать и лечить возникающие заболевания.
Артериальное давление. Уровень АД является важным критерием здоровья вашего сердца. Его нестабильность, внезапные скачки или падения, могут нанести значительный ущерб здоровью, и его следует избегать. После 40 лет проверять давление нужно периодически, в пожилом возрасте это можно делать ежедневно.
Глюкоза в крови. При имеющемся диабете отслеживать этот показатель следует каждый день. Если диабета нет, но есть предпосылки к нему – вы курите, злоупотребляете алкоголем и нездоровой едой, имеете лишний вес, жир на животе – следует время от времени проверять, не является ли сахар в крови повышенным.
Гемоглобин. Вы знаете свой уровень гемоглобина? Между тем, этот маркер отражает, достаточно ли ваш организм вырабатывает здоровых эритроцитов, и не подвержены ли вы риску анемии, снижающей иммунитет.
Витамин Д. Данное питательное вещество в нашем теле выполняет функции регулятора многих важных процессов, и следить за его содержанием необходимо, чтобы не допускать развития дефицита, из-за которого в том числе ослабевает иммунитет.
ТТГ. Эта аббревиатура означает тиреотропный гормон, он вырабатывается мозгом и оказывает огромное влияние на состояние и деятельность щитовидной железы. Именно от него зависит то, насколько сбалансированной является выработка гормонов щитовидки (тиреоидных гормонов), имеется ли подверженность гипотиреозу, гипертиреозу или другим заболеваниям железы.
Холестерин. Отслеживание маркеров холестерина, таких как триглицериды, холестерин ЛПНП и холестерин ЛПВП, является очень важным для обеспечения общего состояния здоровья. Чрезмерный уровень холестерина в организме способствует возникновению различных осложнений – в первую очередь, нарушений и болезней, затрагивающих сосуды, сердце, мозг.
Окружность талии. Накопление жира вокруг талии и живота является одним из самых вредных типов ожирения – абдоминальным ожирением. С ним ассоциируется развитие и усиление воспаления, которое может оказаться пусковым механизмом ряда опасных заболеваний, включая сахарный диабет, рак. Измеряйте окружность своей талии и не допускайте ее увеличения!
Мочевая кислота. Следить за уровнем мочевой кислоты в организме необходимо, так как это дает представление о том, насколько здоровыми являются ваши почки и не грозит ли вам подагра.
Частота сердцебиения. Без здорового сердца невозможно общее хорошее здоровье. Частота сердечных сокращений – это важный маркер, отражающий состояние сердца: его следует измерять как в состоянии покоя, так и при движении.
Уровень кальция. Содержание минерала в организме сигнализирует о том, насколько здоровыми и развитыми являются кости и мышцы. Вдобавок питательное вещество играет очень важную роль в регулировании когнитивного здоровья.
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