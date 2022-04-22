Три популярные пищевые добавки, которые могут быть токсичными

Витамин D

пищевые добавки;

рыба;

обогащенные молочные продукты.

«Токсичность витамина D обычно вызывается большими дозами добавок, а не особенностями диеты или воздействием солнца», — поясняют специалисты клиники Мэйо.

Железо

Витамин А