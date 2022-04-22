Три популярные пищевые добавки, которые могут быть токсичными
Прием пищевых добавок — обычное дело для большинства современных людей. И хотя по большей части они полезны для здоровья, важно соблюдать правильную дозировку, в противном случае можно столкнуться с неприятными последствиями.
Витамин DЧеловеческое тело вырабатывает витамин D при воздействии ультрафиолета от солнечных лучей. По данным Кливлендской клиники, витамин D можно получать и из других источников:
- пищевые добавки;
- рыба;
- обогащенные молочные продукты.
«Токсичность витамина D обычно вызывается большими дозами добавок, а не особенностями диеты или воздействием солнца», — поясняют специалисты клиники Мэйо.
Чрезмерное употребление добавок с витамином D может вызвать гиперкальциемию, состояние, для которого характерная тошнота и рвота, слабость и частое мочеиспускание. Она также может выражаться болью в костях и проблемам с почками, в частности, образованием камней.
ЖелезоДобавки железа обычно используются для предотвращения дефицита железа или анемии, состояния, при котором организм не вырабатывает достаточное количество эритроцитов. Тем не менее, прием большого количества железа может привести к передозировке.
Отравление железом влияет на дыхательные пути и легкие, желудок и кишечник, сердце и кровь, кожу и центральную нервную систему. Кроме того, чрезмерное количество железа приводит к повреждениям печени. В этом случае возможен смертельный исход.
Витамин АВитамин А важен для зрения, повышения иммунитета и обеспечения нормальной работы органов. Он также стимулирует выработку и активность лейкоцитов, принимает участие в ремоделировании костей, помогает поддерживать здоровье эндотелиальных клеток и регулирует рост и деление клеток, необходимых для репродукции.
Однако, если вы сочетаете добавки витамина А с богатыми витамином А продуктами, двойная доза может быть токсичной. Это может привести к проблемам с кожей. Чаще всего раздражение выражается покраснением и шелушащимися пятнами. При постоянном приеме больших доз витамина А может повыситься внутричерепной давление, ухудшиться зрение. Часто передозировка выражается тошнотой, головокружением, мигренями и болями в костях. В запущенных случаях может наступить кома и смерть.
Ранее эксперты назвали абсолютно бесполезное косметическое средство.
Кливлендская клиника
Здоровье
Частный медицинский центр в Австралии
Оставить комментарий