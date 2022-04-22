Три популярные пищевые добавки, которые могут быть токсичными

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Пищевые добавки могут быть токсичными

Прием пищевых добавок — обычное дело для большинства современных людей. И хотя по большей части они полезны для здоровья, важно соблюдать правильную дозировку, в противном случае можно столкнуться с неприятными последствиями.

Витамин D

Человеческое тело вырабатывает витамин D при воздействии ультрафиолета от солнечных лучей. По данным Кливлендской клиники, витамин D можно получать и из других источников:
  • пищевые добавки;
  • рыба;
  • обогащенные молочные продукты.
Нужное количество витамина D помогает организму усваивать кальций, что укрепляет и защищает кости. Дополнительно повышается иммунитет. Однако эксперты подчеркивают, что высокие дозы витамина могут оказывать токсическое воздействие на организм.

«Токсичность витамина D обычно вызывается большими дозами добавок, а не особенностями диеты или воздействием солнца», — поясняют специалисты клиники Мэйо.

Чрезмерное употребление добавок с витамином D может вызвать гиперкальциемию, состояние, для которого характерная тошнота и рвота, слабость и частое мочеиспускание. Она также может выражаться болью в костях и проблемам с почками, в частности, образованием камней.

Железо

Добавки железа обычно используются для предотвращения дефицита железа или анемии, состояния, при котором организм не вырабатывает достаточное количество эритроцитов. Тем не менее, прием большого количества железа может привести к передозировке.

Отравление железом влияет на дыхательные пути и легкие, желудок и кишечник, сердце и кровь, кожу и центральную нервную систему. Кроме того, чрезмерное количество железа приводит к повреждениям печени. В этом случае возможен смертельный исход.

Витамин А

Витамин А важен для зрения, повышения иммунитета и обеспечения нормальной работы органов. Он также стимулирует выработку и активность лейкоцитов, принимает участие в ремоделировании костей, помогает поддерживать здоровье эндотелиальных клеток и регулирует рост и деление клеток, необходимых для репродукции.

Однако, если вы сочетаете добавки витамина А с богатыми витамином А продуктами, двойная доза может быть токсичной. Это может привести к проблемам с кожей. Чаще всего раздражение выражается покраснением и шелушащимися пятнами. При постоянном приеме больших доз витамина А может повыситься внутричерепной давление, ухудшиться зрение. Часто передозировка выражается тошнотой, головокружением, мигренями и болями в костях. В запущенных случаях может наступить кома и смерть.

Ранее эксперты назвали абсолютно бесполезное косметическое средство.

Кливлендская клиника

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Теги : пищевые добавки, витамины, минералы