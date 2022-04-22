Медицинские маски увеличивают риск синдрома сухости глаз
Наблюдательное исследование показало, что ношение медицинских масок связано с синдромом сухого глаза. Это касается взрослых людей старше 20 лет.
Эксперты из офтальмологической клиники Tianjin Eye Hospital в Китае опубликовали результаты исследования, которые показали, что связанная с использованием масок сухость глаз характерна для лиц, которые носили очки, были старше, не совсем стандартно использовали маски или ранее сталкивались с аналогичной сухостью. Связь между масками и сухостью глаз отмечалась и ранее, так что китайские исследователи хотели выяснить, наблюдается ли это явление у всех людей, или к нему что-либо предрасполагает. Участники исследования проходили через онлайн-анкеты в период с 29 января 2021 по 8 февраля 2021 года.
В этих анкетах задавались вопросы о возрасте, поле, уровне образования, времени ношения масок, симптомах и частоте сухости глаз, также о времени пребывания на улице. Всего было заполнено 6 925 анкет, средний возраст участников составил 14 лет, им было от 12 до 26.
6 072 участника никогда не испытывали симптомов сухости глаз после ношения масок, 419 человек сталкивались с ними изредка, a у 128 произошло обострение этого симптома. Чем дольше люди носили маски, тем выше был риск развитие сухости глаз. Также на нее влиял уровень влажности в атмосфере, и проведённая на открытом воздухе время. Для профилактики этого синдрома рекомендуют правильно подбирать себе маску по размеру, и правильно её носить, сокращать время непрерывного использования маски и в случае необходимости использовать глазные капли, которые помогают бороться с проблемой сухости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Tianjin Eye Hospital
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