Врач Вудленд: лучшая поза для сна и режим питания для облегчения симптомов кислотного рефлюкса
Доктор Филип Вудленд, консультант-гастроэнтеролог, указал на два неприятных ощущения, к которым приводит ГЭРБ – изжогу и срыгивание. Изжога — это «ощущение жжения за грудиной». Что касается срыгивания, то это «неприятное ощущение движения материала вверх ко рту».
Доктор Вудленд добавил:
«Однако это также может вызвать затруднения при глотании, кашель и хрипы».
Состояние также может привести к боли в горле и изменению голоса. Кроме того, ГЭРБ связана с эрозией зубов, что приводит к косметическому обезображиванию.
«Ешьте небольшими порциями, не ешьте непосредственно перед сном, уменьшайте потребление жиров и алкоголя».
Что касается лучшей позы для сна, доктор Вудленд рекомендует «ночью лежать на левом боку». Такой простой прием «может уменьшить ночные симптомы», заверил врач.
Для дальнейшего улучшения симптомов доктор Вудленд добавил, что это помогает поддерживать голову в постели.
«Если вы курите, отказ от курения может помочь, а потеря веса при избыточном весе также уменьшит рефлюкс», — сказал доктор Вудленд.
Также могут быть полезны лекарства, такие как антациды, альгинаты или ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Антациды
Национальная служба здравоохранения объяснила:
«Антациды — это лекарства, которые противодействуют (нейтрализуют) кислоте в желудке, облегчая расстройство желудка и изжогу. Они выпускаются в виде жидкости или жевательных таблеток, и их можно купить в аптеках и магазинах без рецепта. Если вы курите, отказ от курения может помочь, а потеря веса при избыточном весе также уменьшит рефлюкс», — сказал доктор Вудленд.
Также могут быть полезны лекарства, такие как антациды, альгинаты или ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Разумно сначала внести изменения в образ жизни, чтобы снизить частоту ГЭРБ. Это связано с тем, что люди с длительным рефлюксом подвержены повышенному риску рака пищевода.
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Филип Вудленд
Здоровье
Консультант-гастроэнтеролог в London Digestive Health, входящей в состав больницы Princess Grace (HCA UK).
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