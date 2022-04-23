Врач Вудленд: лучшая поза для сна и режим питания для облегчения симптомов кислотного рефлюкса

«Однако это также может вызвать затруднения при глотании, кашель и хрипы».





«Ешьте небольшими порциями, не ешьте непосредственно перед сном, уменьшайте потребление жиров и алкоголя».

«Если вы курите, отказ от курения может помочь, а потеря веса при избыточном весе также уменьшит рефлюкс», — сказал доктор Вудленд.

Антациды

«Антациды — это лекарства, которые противодействуют (нейтрализуют) кислоте в желудке, облегчая расстройство желудка и изжогу. Они выпускаются в виде жидкости или жевательных таблеток, и их можно купить в аптеках и магазинах без рецепта. Если вы курите, отказ от курения может помочь, а потеря веса при избыточном весе также уменьшит рефлюкс», — сказал доктор Вудленд.