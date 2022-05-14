Врач Ист: признаки того, что ваша изжога превращается в рак
Рак остается одной из самых смертоносных болезней в мире, и даже последние технологические достижения не в состоянии обуздать заболеваемость. Однако выявление симптомов помогает своевременно поставить диагноз. Ранее указывалось, что люди с изжогой имеют более высокую предрасположенность к некоторым видам рака, а именно к раку пищевода. По словам экспертов, некоторые признаки могут указывать на то, что состояние ухудшается.
Симптомы, характеризующие рак, часто отражают пораженную клетку или орган.
Рак, который развивается в пищеводе — трубке, по которой пища и жидкость поступают в желудок, — имеет ряд известных факторов риска, самым большим из которых является пищевод Барретта. Хронический кислотный рефлюкс может раздражать плоские клетки вблизи желудка, превращая их в железистые клетки.
Доктор Джеймс Ист, консультант и эндоскопист в Mayo Clinic Healthcare в Лондоне, сказал:
«Считается, что хроническое раздражение пищевода может способствовать изменениям, связанным с повышенным риском рака пищевода».
Состояние в некоторых случаях может прогрессировать до более тяжелой формы рефлюкса, известной как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), и в этот момент болезнь может вызвать изменения в тканях, выстилающих нижний отдел пищевода.
«Я бы порекомендовал тем, кто обеспокоен кислотным рефлюксом, спросить у своего врача, какие признаки и симптомы могут сигнализировать об ухудшении вашего состояния», — добавил доктор Ист. «Они могут включать затрудненное глотание, боль в груди, давление или жжение, а также ухудшение пищеварения или изжогу».
Сильный кашель, хриплый голос и боль в горле, ахалазия (мышечное заболевание) или инфекции носовых пазух также могут указывать на рак.
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Джеймс Ист
Здоровье
Врач-консультант и эндоскопист в Mayo Clinic Healthcare в Лондоне.
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