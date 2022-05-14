Врач Ист: признаки того, что ваша изжога превращается в рак





Доктор Джеймс Ист, консультант и эндоскопист в Mayo Clinic Healthcare в Лондоне, сказал:

«Считается, что хроническое раздражение пищевода может способствовать изменениям, связанным с повышенным риском рака пищевода».

«Я бы порекомендовал тем, кто обеспокоен кислотным рефлюксом, спросить у своего врача, какие признаки и симптомы могут сигнализировать об ухудшении вашего состояния», — добавил доктор Ист. «Они могут включать затрудненное глотание, боль в груди, давление или жжение, а также ухудшение пищеварения или изжогу».