Два красноречивых признака того, что у вас остеоартрит колена
Остеоартрит примерно поражает более восьми миллионов человек в Великобритании, чаще всего поражая коленный сустав. Каковы явные признаки состояния? По данным ведущей благотворительной организации Versus Arthritis, из-за остеоартрита колено «иногда болит и скованно».
Благотворительная организация объяснила, что остеоартрит возникает, когда сустав меняет форму или структуру.
В здоровых суставах концы костей покрыты хрящом — гладкой и скользкой поверхностью. Этот гибкий хрящ позволяет костям двигаться друг относительно друга без трения. Однако остеоартрит развивается, когда хрящ начинает истончаться и становиться шероховатым, вызывая трение между двумя наборами костей.
Люди с остеоартритом могут обнаружить, что поражено только одно колено, которое может чувствовать себя хуже в конце дня или при движении колена. Остеоартрит обычно развивается в течение пары лет, «вызывая лишь довольно небольшие изменения только в части колена».
«Боль может ощущаться вокруг колена или только в определенном месте, например, спереди и сбоку», — отметили в Versus Arthritis.
Во время движения может быть слышен скрип или хруст, а боль может уменьшиться в покое. Однако, даже несмотря на то, что может возникнуть соблазн не двигать коленом (во избежание боли), это будет одним из худших действий, которые вы можете сделать для лечения этого состояния в долгосрочной перспективе.
«Суставы необходимо регулярно тренировать, чтобы они оставались здоровыми», — заверил Versus Arthritis. «Очень важно продолжать двигаться, если у вас остеоартрит коленного сустава».
Ключевым моментом является поиск «правильного» баланса между упражнениями и отдыхом, так как слишком много движений усиливает боль, а слишком много отдыха вызывает скованность. Для того, чтобы найти правильный подходит для вас, обратитесь за консультацией к физиотерапевту.
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Versus Arthritis
Здоровье
Крупнейшая благотворительная организация Великобритании, которая занимается поддержкой людей с артритом.
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