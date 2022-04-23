Два красноречивых признака того, что у вас остеоартрит колена

«Боль может ощущаться вокруг колена или только в определенном месте, например, спереди и сбоку», — отметили в Versus Arthritis.

«Суставы необходимо регулярно тренировать, чтобы они оставались здоровыми», — заверил Versus Arthritis. «Очень важно продолжать двигаться, если у вас остеоартрит коленного сустава».