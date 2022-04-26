Деменция: черты личности, которые могут быть предвестниками снижения когнитивных функций
Деменция — это модель снижения когнитивных функций, возникающая в результате прекращения связи между клетками мозга. Предупреждающие признаки, такие как потеря памяти и повышенное чувство спутанности сознания, должны побудить вас обратиться за медицинской помощью.
Теперь новые данные свидетельствуют о том, что дисциплинированные и экстравертированные люди могут быть избавлены от снижения когнитивных функций в более позднем возрасте. Невротикам, однако, может не повезти.
Новые результаты показывают, что у добросовестных людей может быть меньше шансов испытать снижение когнитивных функций в более позднем возрасте, в то время как у невротических людей может быть более высокая предрасположенность к когнитивной дисфункции.
Наблюдение было сделано в ходе анализа данных почти 2000 человек, которые получили личностную оценку своих когнитивных способностей. Результаты опроса показали, что люди с более высокими показателями добросовестности с меньшей вероятностью проявляли признаки легких когнитивных нарушений в ходе исследования.
Более того, те, кто набрал высокие баллы по экстраверсии или те, у кого низкие баллы по невротизму, сохраняли когнитивную гибкость дольше, чем другие участники.
Томиджо Йонеда, исследователь с докторской степенью в Департаменте медицинских социальных наук Северо-Западного университета в Чикаго, указал, что личностные черты отражают устойчивые модели мышления людей.
Невротизм измеряет предрасположенность к негативным эмоциям, тогда как добросовестность измеряет склонность к ответственности и организованности. Последняя характеристика постоянно связана с другими привычками здорового образа жизни, включая диету и физическую активность.
Ранее Медикфорум писал об аневризме головного мозга.
Томиджо Йонеда
Здоровье
Исследователь в Департаменте медицинских социальных наук Северо-Западного университета в Чикаго (США).
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