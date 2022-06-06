Деменцию можно диагностировать по походке

«Это подчеркивают важность походки в оценке риска деменции», - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

«Кроме того, у людей с двойным снижением более высокий риск слабоумия, чем у тех, у кого была только походка или снижение когнитивных функций», - добавила Алехина.

«Пациенты с деменцией могут многократно ходить по дому или выходить из дома в любое время дня и ночи».

Потеря памяти

Трудности с концентрацией внимания

Трудно выполнять привычные повседневные задачи (запутаться в правильной сдаче при совершении покупок)

Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово

Путаешься во времени и месте

Изменения настроения