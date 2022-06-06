Деменцию можно диагностировать по походке
Более медленная походка может быть ранним признаком снижения когнитивных функций. Это может быть связано с сокращением правого гиппокампа, поскольку эта часть вашего мозга связана с памятью.
Люди, которые каждый год ходят примерно на пять процентов медленнее или больше, более склонны к развитию деменции. Люди, у которых развилось заболевание мозга, демонстрировали признаки замедления умственной обработки.
«Это подчеркивают важность походки в оценке риска деменции», - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Во время исследования, самый высокий риск деменции был среди «двойных отказников». Они были определены как люди, которые шли медленнее, но также демонстрировали другие признаки снижения когнитивных функций.
«Кроме того, у людей с двойным снижением более высокий риск слабоумия, чем у тех, у кого была только походка или снижение когнитивных функций», - добавила Алехина.
Помимо скорости ходьбы ходьба также может указывать на состояние мозга.
«Пациенты с деменцией могут многократно ходить по дому или выходить из дома в любое время дня и ночи».
Это не единственные симптомы, связанные с деменцией.
Другие ранние предупреждающие признаки включают:
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи (запутаться в правильной сдаче при совершении покупок)
- Пытаясь следить за разговором или подобрать нужное слово
- Путаешься во времени и месте
- Изменения настроения
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