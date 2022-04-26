Витамин К может защищать от возрастного упадка мозга: как его получать

«витамин К может защитить от ухудшения когнитивных функций».

На сегодняшний день возрастной упадок мозга, связанный с развитием деменция, является необратимым явлением, но, если судить по научным прогнозам, то в течение 10 лет человечество получит лекарство от слабоумия. Пока же, учитывая практическую недоступность лечения деменции, особую актуальность имеют меры, позволяющие избежать заболевания или замедлить его. Эти инструменты, что важно, должны быть доступны как врачам, так и рядовому потребителю.Судя по результатам недавнего исследования, таким доступным средством, которое может защищать от возрастного упадка мозга, является витамин К. Журнал Experimental Biology пишет, что ученые из Университета Аль-Маарефа в Саудовской Аравии обнаружили:Исследование проводилось на крысах, которым давали добавки с витамином К. В конце 17-месячного исследования было обнаружено, что у животных, которым давали добавки с витамином К, снизился уровень когнитивных нарушений, тревоги и депрессии, при этом улучшились способности к обучению, пространственная память. Авторы проекта отметили, что витамин К продемонстрировал очень многообещающую способность предотвращать появление связанных со старением поведенческих, функциональных, биохимических и гистопатологических изменений в мозге.Как получать витамин К: вещество содержится в листовых зеленых овощах (например, его много в брокколи), растительных маслах, злаках, курятине. Специалисты напоминают, что существует много форм витамина К, и все они имеют разные пищевые источники. Правильно сложившийся рацион, в котором присутствует достаточно много овощей, фруктов, соблюдается разнообразие продуктов вполне способен обеспечить организм нужным витамином без использования добавок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление разнообразных видов белка может продлевать людям жизнь.