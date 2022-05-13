Чай защищает от упадка когнитивных функций: сколько следует пить?
Согласно новому исследованию, употребление чая способствует снижению риска болезни Альцгеймера – одной из наиболее распространенных форм деменции.
Деменция – это термин, используемый для описания негативных симптомов, свойственных упадку функций мышления, памяти и социальных навыков, который существенно влияет на повседневную жизнь. Исследователи пришли к заключению, что привычка пить чай обладает способностью снижать риск слабоумия.
О том, что чай защищает от упадка когнитивных функций, пишет журнал Translational Psychiatry, опубликовавший результаты их работы. Ученые выяснили, сколько следует пить чая, чтобы улучшить защиту мозга от возрастного ухудшения.
«Употребление от одной до шести чашек чая в день связано с 19-процентным снижением риска болезни Альцгеймера».
Также любители чая оказались лучше защищены от развития сосудистой деменции.
«У людей, умеренно пьющих чай, риск развития сосудистой деменции на 25-29% ниже».
Ученые считают умеренным употребление трех чашек в день.
Научные специалисты связывают эффект чая с его природными соединениями, которые стимулируют нервную систему. Хотя ученые не полностью уверены в факторах риска, способствующих развитию деменции, употребление чая является одним из профилактических шагов, которые мы все можем предпринять.
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