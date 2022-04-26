Эксперты назвали пищевую добавку, которую стоит принимать после 50 лет
Правильное питание и общее состояние здоровья идут рука об руку. В конце концов, витамины и минералы необходимы для всего организма, а их дефицит может вызвать широкий спектр проблем со здоровьем. Тем не менее не все пищевые добавки одинаково хороши. Но есть ряд таких, которые считаются малорисковыми и высокоэффективными. Они помогают бороться с возрастными изменениями и улучшать работу мозга. Специалисты называют одну добавку, которую стоит включать в свой рацион после 50 лет.
Речь идет о витамине B12. Он необходим для поддержания здоровой функции мозга и развития эритроцитов. Тем не менее, с возрастом телу сложнее извлекать его из пищевых источников.
«Некоторые люди старше 50 лет имеют проблемы с усвоением витамина B12, который естественным образом содержится в пищевых продуктах. Им может потребоваться прием пищевых добавок или продуктов, обогащенных этим витамином», - сообщает Национальный институт здравоохранения США.
В то время как мужчинам и женщинам старше 50 лет требуется одинаковое количество витамина B12 в день (2,4 мкг), женщинам сложнее усваивать витамин из пищи. Результатом может стать анемия.
Джейсон Эвольдт, врач-диетолог из клиники Мэйо, рекомендует принимать B12, после 50. Но в идеале нужно сосредоточиться на продуктах, богатых витамином.
«Лучшими источниками витамина B12 являются яйца, молоко, нежирное мясо, рыба и обогащенные продукты, например, крупы и злаки», — отмечает Эвольдт.
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Джейсон Эвольдт
Здоровье
Врач-диетолог из клиники Мэйо
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