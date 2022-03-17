Дефицит витаминов весной: врач назвал 5 добавок, которые вы должны начать принимать сейчас
Доктор Эрим Чаудри, медицинский директор платформы мужского здоровья Manual рассказал, какие добавки люди должны принимать в связи с предстоящими сезонными изменениями.
Весна может принести лучшую погоду и более длинные дни, но у нее есть свои недостатки, когда речь идет о нашем здоровье. Вам может потребоваться доза нескольких различных витаминов, включая омега-3 и витамин С.
Доктор Чаудри добавил:
«Когда речь идет о потреблении пищевых добавок, не существует универсального подхода. «Это связано с тем, что у всех разные потребности в питании в зависимости от возраста, состояния здоровья, диеты и уровня активности. Помимо этого, если вы принимаете какие-либо лекарства от состояния здоровья, всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать желаемую добавку. Тем, кто беременен или кормит грудью, также рекомендуется делать то же самое».
Омега 3
Омега-3 является естественным источником энергии и способствует более быстрому перекачиванию крови по всему телу, что приводит к более здоровому сердцу и более сильной иммунной системе.
Цинк
Доктор Чаудри объяснил:
«Те, у кого дефицит цинка, более подвержены аллергии на пыльцу, и этим людям рекомендуется принимать добавки с цинком.Помимо того, что цинк является хорошей защитой от аллергии, цинк является отличным питательным веществом для организма, которое укрепляет иммунную систему. Те, кто страдает от прыщей и пигментации у взрослых, также выиграют от увеличения потребления цинка».
Витамины группы В
Витамины группы В играют ключевую роль в поддержании уровня энергии и здоровья кожи, и весной как никогда важно убедиться, что мы получаем правильный уровень их потребления.
Магний
Даже если у вас довольно легкая аллергия, было бы полезно принимать эту добавку весной, так как есть много других преимуществ, таких как усиление поддержки мышечной функции и снижение артериального давления.
Витамин C
Витамин С является одним из самых полезных питательных веществ, которые нужно потреблять весной. По мере того, как погода становится теплее, прием добавки с витамином С поможет вашему телу справиться с жарой.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Эрим Чаудри
Здоровье
Медицинский директор платформы мужского здоровья Manual.
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