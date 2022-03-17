Дефицит витаминов весной: врач назвал 5 добавок, которые вы должны начать принимать сейчас

«Когда речь идет о потреблении пищевых добавок, не существует универсального подхода. «Это связано с тем, что у всех разные потребности в питании в зависимости от возраста, состояния здоровья, диеты и уровня активности. Помимо этого, если вы принимаете какие-либо лекарства от состояния здоровья, всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать желаемую добавку. Тем, кто беременен или кормит грудью, также рекомендуется делать то же самое».

Омега 3

Цинк

«Те, у кого дефицит цинка, более подвержены аллергии на пыльцу, и этим людям рекомендуется принимать добавки с цинком.Помимо того, что цинк является хорошей защитой от аллергии, цинк является отличным питательным веществом для организма, которое укрепляет иммунную систему. Те, кто страдает от прыщей и пигментации у взрослых, также выиграют от увеличения потребления цинка».

Витамины группы В

Магний

Витамин C