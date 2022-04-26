Вирусолог Тимаков: витамин D может быть эффективен против коронавируса
По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, витамин D в умеренно высокой дозировке может быть эффективным средством борьбы с коронавирусом, как в лечебном, так и профилактическом аспекте.
Тимаков сообщил в интервью, что за время пандемии COVID-19 врачи смогли убедиться: витамин D оказывает определенное влияние на подверженность человеческого организма коронавирусной инфекции. По словам ученого, данный витамин взаимодействует с иммунной системой, эндокринной системой – его низкий уровень сопряжен с более высоким риском тяжелых состояний при инфекционных заболеваниях, и это в том числе относится к коронавирусу.
«Самое тяжелое течение COVID-19 наблюдается у людей с дефицитом витамина D», - сказал Тимаков.
Вирусолог подтвердил, что использование витамина может быть эффективным способом терапии и профилактики ковида. Это возможно при условии, что витамин D употребляется в количестве, превышающем обычную профилактическую дозировку в два-три раза.
«Большие дозы витамина D не являются полезными, но их увеличение в 2–3 раза выше профилактической и постоянный прием витамина способствуют стабилизации работы организма и снижению тяжелого течения в том числе и коронавируса», - уточнил Евгений Тимаков.
По мнению эксперта, россиянам, особенно живущим в средней полосе, следует постоянно принимать витамин D. В то же время эксперт подчеркивает: принимать его в супердозах опасно, это сопряжено с побочными эффектами, угрожающими нарушить работу внутренних органов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что витамин К может защищать людей от возрастного упадка мозга.
Евгений Тимаков
Здоровье
врач-иммунолог, доктор медицинских наук
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