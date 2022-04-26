Вирусолог Тимаков: витамин D может быть эффективен против коронавируса

«Самое тяжелое течение COVID-19 наблюдается у людей с дефицитом витамина D», - сказал Тимаков.

«Большие дозы витамина D не являются полезными, но их увеличение в 2–3 раза выше профилактической и постоянный прием витамина способствуют стабилизации работы организма и снижению тяжелого течения в том числе и коронавируса», - уточнил Евгений Тимаков.