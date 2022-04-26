Низкое давление: советы на каждый день для гипотоников

«Гипотоников часто называют сонями и лентяями, но на самом деле долго спать и лениться по утрам — это естественная физиологическая потребность их организма», — отмечает эксперт.

Пониженное артериальное давление доставляет не меньше проблем, чем повышенное. Гипотоники страдают от нехватки сил с утра и от невозможности проснуться. Подъем дается с трудом, потребности во сне увеличивается с 6-8 часов до 10-12 часов ежедневно.Чтобы просыпаться легче и чувствовать себя после пробуждения бодрее, доктор советует не вставать с постели резко. Проснувшись, полежите еще минут 5-10, пошевелите руками, ногами, сделайте что-то наподобие короткой разминки в кровати и только потом медленно вставайте через положение сидя.Этот прием поможет предотвратить головокружение и утренний обморок, от которых часто страдают гипотоники. Для облегчения состояния нужно пить много жидкости — не меньше двух литров чистой воды в день.Питаться старайтесь часто и дробно, до 5 раз в день, желательно избегать копченостей, пряных и жареных блюд. Меню должно быть насыщено витаминами и минералами.Добавьте в ежедневный график физическую активность, это поможет сохранять тонус мышц и сосудов, даст прилив бодрости и сил. Хороши в данном случае различные виды массажа.