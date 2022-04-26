Проглотившая леденец девочка чуть не умерла
Двухлетняя сирийская девочка едва не умерла после того, как проглотила семисантиметровый леденец на палочке. Он на целых 6 месяцев приклеился к кишечнику, что вызвало его прокол.
Девочка из Сирии чудом избежала смерти после того, как проглоченная палочка от леденца приклеилась к её кишечнику на 6 месяцев и привела к его проколу. Её доставили в больницу после потери сознания, и на ощупь девочка была уже холодная. Родители рассказали, что она жаловалась на боли в желудке днём ранее, её много раз стошнило, появилась температура.
Но за 6 месяцев до этого, как вспомнили папа и мама, их ребёнок проглотил леденец на палочке длиной в 7 см. Поначалу он заблокировал дыхательное горло, так что она не могла нормально дышать, но врачи после осмотра заявили, что леденец прошёл внутрь, паниковать не нужно, и следует просто наблюдать за калом. Медики при Университетском госпитале Алеппо с помощью ультразвука нашли местоположение леденца. Он находился в полости между кишечником и другими органами - это верный признак перфорации кишечника.
Хирургии откачали жидкость для облегчения давления и позволили кровотоку восстановиться перед началом операции. Затем вскрыли брюшину и увидели, что палочка от леденца проткнула подвздошную кишку - последнюю часть тонкого кишечника. Палочку удалили, а разрез в кишке зашили. Следующие несколько дней девочка находилась в отделении интенсивной терапии, потом была выписана. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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