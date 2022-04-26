Специалисты не нашли связи между случаями неизвестного гепатита у детей

«Пока мы не видим связи между случаями и возможными перемещениями», - рассказывает Андреа Аммон, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме.

Европейские чиновники сферы здравоохранения заявили, что они не обнаружили связи между случаями загадочной вспышки гепатита у детей. К текущему моменту зарегистрировано 190 случаев гепатита, происхождение которого неизвестно, 140 из них в Европе.Она сказала, что болезнь появляется у ранее здоровых детей, случаи зарегистрированы на европейском континенте, в Израиле и в Соединенных Штатах. Аммон отмечает, что некоторые случаи привели к острой печеночной недостаточности, которая потребовала трансплантации.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что зарегистрирована как минимум одна смерть, имеющая отношение к этой вспышке. Агентство здравоохранения ООН отметило, что возраст заболевших варьируется от 1 месяца до 16 лет. ВОЗ не сообщила, в какой стране наступила смерть. Эксперты говорят, что эти случаи могут быть связаны с вирусом, обычно вызывающим простуду, однако точных данных пока что нет.Ранее специалисты предупредили об опасности сильной привязанности к домашним животным.