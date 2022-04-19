Гепатит неизвестного происхождения продолжает распространяться по Европе
Случаи гепатита неизвестного происхождения, впервые обнаруженные у британских детей, в настоящее время зарегистрированы еще в четырех странах Европы и США. Об этом сообщает агентство здравоохранения ЕС.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что отслеживает 84 случая тяжелого острого гепатита, зарегистрированных в Великобритании с 5 апреля, и сообщила, что в ближайшие дни ожидается увеличение числа случаев. В настоящее время заболевшие зарегистрированы в Дании, Ирландии, Нидерландах и Испании, говорится в заявлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В американском штате Алабама также зарегистрировано девять подозрительных случаев.
«Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях заболевания. В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной», — говорится в сообщении ECDC.
В большинстве случаев у детей не было высокой температуры. Но некоторые случаи в Великобритании были настолько тяжелыми, что пациентов пришлось переводить в специализированные детские отделения, а шестерым детям была проведена трансплантация печени, сообщают как ВОЗ, так и ECDC. Инфекция в основном поражала детей в возрасте до 10 лет, и ее симптомы включали желтуху, диарею, рвоту и боль в животе.
Известные вирусы гепатита от А до Е не были обнаружены у детей, поэтому британские органы здравоохранения изучили связь с распространенными вирусами или другими возможными причинами, такими как вакцина от COVID-19, инфекциями или факторами окружающей среды.
«Связи с вакциной от COVID-19 выявлено не было, а подробная информация, собранная с помощью анкеты о потреблении еды, воды и личных привычках, не выявила какого-либо общего воздействия», — говорится в сообщении ECDC.
Мира Чанд, директор по клиническим и новым инфекциям в Агентстве по охране общественного здоровья Великобритании, заявила, что «обычные меры гигиены, такие как мытье рук, помогают уменьшить распространение многих инфекций».
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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
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