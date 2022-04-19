Гепатит неизвестного происхождения продолжает распространяться по Европе

«Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях заболевания. В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной», — говорится в сообщении ECDC.

«Связи с вакциной от COVID-19 выявлено не было, а подробная информация, собранная с помощью анкеты о потреблении еды, воды и личных привычках, не выявила какого-либо общего воздействия», — говорится в сообщении ECDC.