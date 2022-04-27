Предиабет: изменения с кожей сигналят о начавшемся повреждении
Люди с предиабетом, означающим, что их уровень сахара в крови выше нормы, подвержены высокому риску развития диабета 2 типа.
«Если у вас выявили предиабет, это является предупредительным знаком того, что вы подвержены высокому риску развития диабета 2 типа, и в вашем сердце, кровеносных сосудах или почках, возможно, уже начались характерные повреждения», - об этом высказались специалисты организации Diabetes UK.
Предиабет означает, что уровень сахара в крови выше нормы, но диабета как такового еще нет. Люди часто не знают, что у них имеет предиабет, так как он может не иметь явных признаков. Клиника Майо констатирует, что точная причина патологии неизвестна, но ученые предполагают, что семейный анамнез и генетика играют в ее появлении важную роль.
Эксперты напоминают, что большая часть глюкозы в организме поступает из пищи: когда она переваривается, в кровь попадает сахар. В свою очередь, проникать в клетки сахару позволяет гормон инсулин, он же снижает количество сахара в крови.
«Инсулин вырабатывается поджелудочной железой, она выделяет гормон в кровь, когда вы едите. Если уровень сахара в крови начинает падать, поджелудочная железа замедляет выделение инсулина в кровь. Когда у вас предиабет, этот процесс также не работает», - уточнили эксперты.
Медики отмечают, что в некоторых случаях о начавшемся повреждении сигналят изменения с кожей. Одним из возможных признаков предиабета является потемнение кожи на определенных участках тела. Пораженные области могут включать шею, подмышки, паховую область.
Кроме того, тот факт, что уровень сахара в крови выше нормы, можно обнаружить с помощью анализов крови.
Предиабет иногда называют пограничным диабетом, но хорошая новость в том, что он не обязательно становится диабетом. Если принять меры, способствующие снижению сахара в крови, появления симптомов диабета 2 типа можно избежать. По словам специалистов, если такие симптомы возникают, это означает, что с большой вероятностью заболевание уже существует.
Возможные симптомы диабета 2 типа.
- Частые походы в туалет, особенно ночью.
- Чувство большей усталости.
- Потеря веса.
- Генитальный зуд или молочница.
- Порезы и раны заживают дольше.
- Затуманенное зрение.
- Чувство сильной жажды.
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