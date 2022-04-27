Предиабет: изменения с кожей сигналят о начавшемся повреждении

«Если у вас выявили предиабет, это является предупредительным знаком того, что вы подвержены высокому риску развития диабета 2 типа, и в вашем сердце, кровеносных сосудах или почках, возможно, уже начались характерные повреждения», - об этом высказались специалисты организации Diabetes UK.

«Инсулин вырабатывается поджелудочной железой, она выделяет гормон в кровь, когда вы едите. Если уровень сахара в крови начинает падать, поджелудочная железа замедляет выделение инсулина в кровь. Когда у вас предиабет, этот процесс также не работает», - уточнили эксперты.

Частые походы в туалет, особенно ночью.

Чувство большей усталости.

Потеря веса.

Генитальный зуд или молочница.

Порезы и раны заживают дольше.

Затуманенное зрение.

Чувство сильной жажды.