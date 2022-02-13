Есть ли у вас предиабет: симптомы, которые говорят о нем

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глюкометр на фоне сахара

Вы можете иметь предиабет годами без проявления явных симптомов, поэтому он часто остается незамеченным, пока не возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Предиабет относится к состоянию, при котором уровень сахара в крови выше нормы, хотя недостаточно высок, чтобы диагностировать диабет 2 типа. Если у человека имеется предиабет, это означает, что клетки его тела не реагируют нормально на инсулин – гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и контролирующий поступление сахара в кровь. Чтобы заставить клетки реагировать на гормон, железа начинает вырабатывать больше инсулина. В конце концов, такое напряжение истощает поджелудочную, а повышенное количество производимого инсулина способствует развитию резистентности к нему – на этом фоне развивается диабет 2 типа, вылечиться от которого уже нельзя.

В свою очередь, предиабет является обратимым состоянием. То есть, человек с предиабетом может избавиться от проблемы повышенного сахара в крови, приняв определенные меры (этому, в частности, способствуют оздоровление рациона с упором на потребление продуктов с низким гликемическим индексом, физические нагрузки, избавление от лишнего веса). Но предиабет важно уметь замечать.

Симптомы, которые говорят о нем: изменения с кожей.По данным Клиники Майо, на предиабет указывают негативные кожные симптомы, которые можно заметить на разных участках тела.
  • Огрубевшая кожа, восковидная и толстая тыльная сторона ладоней.
  • Светло-коричневые пятна шелушащейся кожи на голенях, которые могут выглядеть как пигментные.
  • Сыпь на голенях, характеризующаяся приподнятыми, блестящими и красными пятнами.
  • Медленно заживающие царапины, ранки, язвы.
  • Безболезненные волдыри на тыльной стороне кистей, стоп, голеней и предплечий.
Другие признаки. Повышение уровня сахара в крови, происходящее в случае предиабета, может вызывать следующие явления.
  • Затуманенное зрение.
  • Ощущение сильной усталости, истощения.
  • Чрезмерная жажда.
  • Чрезмерное мочеиспускание, в том числе возникающее ночью.
Что важно. Хотя предиабет не является диабетом, не следует недооценивать его опасность. Врачи предупреждают, что люди с предиабетом имеют более высокий риск сердечных заболеваний и инсульта.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой продукт особенно эффективен для снижения высокого сахара в крови.

Клиника Майо (Mayo Clinic)

Здоровье

один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США

Теги : преддиабет, высокий сахар в крови, признаки нарушений