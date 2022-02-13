Есть ли у вас предиабет: симптомы, которые говорят о нем
Вы можете иметь предиабет годами без проявления явных симптомов, поэтому он часто остается незамеченным, пока не возникнут серьезные проблемы со здоровьем.
Предиабет относится к состоянию, при котором уровень сахара в крови выше нормы, хотя недостаточно высок, чтобы диагностировать диабет 2 типа. Если у человека имеется предиабет, это означает, что клетки его тела не реагируют нормально на инсулин – гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и контролирующий поступление сахара в кровь. Чтобы заставить клетки реагировать на гормон, железа начинает вырабатывать больше инсулина. В конце концов, такое напряжение истощает поджелудочную, а повышенное количество производимого инсулина способствует развитию резистентности к нему – на этом фоне развивается диабет 2 типа, вылечиться от которого уже нельзя.
В свою очередь, предиабет является обратимым состоянием. То есть, человек с предиабетом может избавиться от проблемы повышенного сахара в крови, приняв определенные меры (этому, в частности, способствуют оздоровление рациона с упором на потребление продуктов с низким гликемическим индексом, физические нагрузки, избавление от лишнего веса). Но предиабет важно уметь замечать.
Симптомы, которые говорят о нем: изменения с кожей.По данным Клиники Майо, на предиабет указывают негативные кожные симптомы, которые можно заметить на разных участках тела.
- Огрубевшая кожа, восковидная и толстая тыльная сторона ладоней.
- Светло-коричневые пятна шелушащейся кожи на голенях, которые могут выглядеть как пигментные.
- Сыпь на голенях, характеризующаяся приподнятыми, блестящими и красными пятнами.
- Медленно заживающие царапины, ранки, язвы.
- Безболезненные волдыри на тыльной стороне кистей, стоп, голеней и предплечий.
- Затуманенное зрение.
- Ощущение сильной усталости, истощения.
- Чрезмерная жажда.
- Чрезмерное мочеиспускание, в том числе возникающее ночью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой продукт особенно эффективен для снижения высокого сахара в крови.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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