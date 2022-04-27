Диабет: некоторые маринованные продукты вызывают резкое повышение уровня сахара
Диабет - пожизненное состояние, требующее тщательного лечения. Это происходит, когда организм теряет чувствительность к инсулину или производство гормона полностью прекращается, в результате чего глюкоза остается в кровотоке. Со временем это подвергает нервы опасности необратимого повреждения, которое может привести к ампутации, если его не исправить. Некоторые продукты, например, соленые огурцы, могут повышать уровень сахара в крови.
Диабет можно разделить на несколько типов, но большинство случаев приходится на тип 2. Появляется все больше доказательств того, что если причиной является образ жизни, то состояние можно вылечить за счет увеличения веса. Однако употребление правильных продуктов не менее важно, поскольку продукты с высоким гликемическим индексом не рекомендуются.
Обычно это простые углеводы, рафинированный сахар и крахмал. Другие продукты, такие как маринованные огурцы, могут быть среди менее очевидных диетических виновников. Коммерчески приготовленные соленья обычно содержат уксус, который, как известно, снижает уровень сахара в крови.
Маринованные огурцы содержат около 13,8 г сахара на 100 г порции, чего может быть достаточно, чтобы вызвать всплеск сахара в крови.
Как управлять уровнем сахара в крови
Harvard Health подчеркивает важность разумного выбора углеводов, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.
«В идеале рацион должен состоять из овощей, цельного зерна и фруктов», — объясняет орган здоровья. «Избегайте высокоочищенных углеводов, таких как белый хлеб, макароны и рис, а также конфет, безалкогольных напитков с сахаром и сладостей. Рафинированные углеводы, как правило, вызывают резкие скачки уровня сахара в крови и могут повышать уровень триглицеридов в крови».
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Harvard Health
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