Диабет: некоторые маринованные продукты вызывают резкое повышение уровня сахара

Как управлять уровнем сахара в крови

«В идеале рацион должен состоять из овощей, цельного зерна и фруктов», — объясняет орган здоровья. «Избегайте высокоочищенных углеводов, таких как белый хлеб, макароны и рис, а также конфет, безалкогольных напитков с сахаром и сладостей. Рафинированные углеводы, как правило, вызывают резкие скачки уровня сахара в крови и могут повышать уровень триглицеридов в крови».