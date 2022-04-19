Диабет 2 типа: пять овощей, которые могут вызвать резкое повышение сахара в крови
Диабет 2 типа возникает из-за дисфункции в том, как организм вырабатывает инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови. Диета может имитировать действие инсулина, замедляя рост сахара в крови, но есть некоторые продукты, которые представляют скрытый риск для здоровья.
«Продукты с высоким ГИ очень быстро разрушаются, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови», — объясняет Diabetes UK.
По данным органов здравоохранения, к овощам с более высоким ГИ относятся морковь, картофель, пастернак, свекла и сладкая кукуруза.
«Фрукты с более низким ГИ включают ягоды, сливы, киви и грейпфруты».
Риски, связанные с продуктами с высоким ГИ, не ограничиваются скачками сахара в крови.
Для тех, кто вырабатывает свой собственный инсулин, продукты с высоким ГИ могут заставить организм попытаться произвести всплеск инсулина, чтобы противодействовать быстродействующим углеводам, и частым последствием этого является чувство голода и тягу к еде.
«Для людей с диабетом это может быть особенно опасно, поскольку способность организма контролировать уровень глюкозы в крови снижена или отсутствует».
Однако картина немного сложнее, чем простая классификация продуктов с высоким и низким ГИ. Как указывает NHS, «продукты с высоким ГИ не обязательно вредны для здоровья, и не все продукты с низким ГИ полезны». Например, арбуз и пастернак являются продуктами с высоким гликемическим индексом, а шоколадный торт имеет более низкое значение гликемического индекса.
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Diabetes UK
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