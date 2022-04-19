Диабет 2 типа: пять овощей, которые могут вызвать резкое повышение сахара в крови





«Продукты с высоким ГИ очень быстро разрушаются, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови», — объясняет Diabetes UK.

«Фрукты с более низким ГИ включают ягоды, сливы, киви и грейпфруты».

«Для людей с диабетом это может быть особенно опасно, поскольку способность организма контролировать уровень глюкозы в крови снижена или отсутствует».