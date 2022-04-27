Кальций может увеличить риск инфаркта — принимайте с «осторожностью»
Когда вы принимаете добавки с кальцием, уровень этого минерала в крови может подняться выше нормы. Согласно исследованию этот «эффект наводнения» может стать «в конечном итоге вредным». Вот предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание.
Совет исследования заключался в том, чтобы принимать его с «осторожностью», поскольку результаты показали, что прием добавок с кальцием может увеличить риск сердечного приступа.
Они также поставили под сомнение предыдущие исследования, заявив, что увеличение общего потребления кальция в вашем рационе может предотвратить сердечные заболевания и инсульт.
Предыдущие исследования связывали потребление кальция с более низким риском высокого кровяного давления, диабета и ожирения — всех факторов риска сердечных заболеваний и инсульта. В исследовании приняли участие 24 000 участников в возрасте от 35 до 64 лет.
Их диета в течение 12 месяцев до начала исследования оценивалась с помощью вопросников частоты приема пищи. При анализе добавок исследование показало, что у тех, кто регулярно принимал продукты с кальцием, риск сердечного приступа был на 86% выше. Кроме того, этот риск был еще выше среди тех, кто принимал только добавки кальция.
Это может иметь значение для тех, кто обычно принимает добавки кальция, в том числе для пожилых женщин, переживших менопаузу.
Это исследование показывает, что увеличение потребления кальция с пищей может не давать значительных преимуществ для сердечно-сосудистой системы, в то время как добавки кальция, которые могут повысить риск [сердечного приступа], следует принимать с осторожностью.
По данным NHS, основные признаки включают в себя:
- Боль в груди (ощущение давления, тяжести, стеснения или сжатия в груди)
- Боль в других частях тела (руки, челюсть, шея, спина и живот)
- Чувство легкости или головокружения
- Потоотделение
- Одышка
- Непреодолимое чувство тревоги
- Кашель или свистящее дыхание
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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