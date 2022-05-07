Добавка кальция связана с опасными побочными эффектами - высокий риск инфаркта

«Добавки кальция, которые могут повысить риск сердечного приступа, следует принимать с осторожностью».

"Добавки кальция в последние годы попали в заголовки газет из-за потенциальной связи с сердечными заболеваниями и сердечным приступом".

Тошнота

Рвота

Путаница

Другие неврологические симптомы