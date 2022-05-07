Добавка кальция связана с опасными побочными эффектами - высокий риск инфаркта
Добавки были тщательно изучены в прошлом веке, поскольку они стали свидетелями большого бума популярности. Многие эксперты ставят под сомнение малость диетических продуктов, поднимая предупредительный палец. И кальций ничем не отличается.
Согласно обзору, от сердечно-сосудистых заболеваний до желудочно-кишечных заболеваний, кальций был связан с различными «неблагоприятными» побочными эффектами.
В этом обзоре минерал описывается как «палка о двух концах, которая может быть как потенциально эффективной, так и опасной». Хотя некоторые исследования показали, что кальций может быть действительно полезен для здоровья вашего сердца, данные также свидетельствуют о том, что вместо этого он может повысить риск сердечных заболеваний.
Добавка была связана с повышением риска сердечного приступа на 30 процентов. Другое исследование предупреждает, что добавки кальция следует «принимать с осторожностью».
Изучив почти 24 000 участников, исследователи заметили, что у людей, которые регулярно принимали добавки кальция, вероятность сердечного приступа была на 86 процентов выше, чем у тех, кто не принимал никаких добавок.
Что еще хуже, этот риск увеличился среди испытуемых, которые принимали только добавки кальция. Оставляя их более чем в два раза больше шансов получить сердечный приступ.
«Добавки кальция, которые могут повысить риск сердечного приступа, следует принимать с осторожностью».
От разных дозировок к разным популяциям исследования часто могут показывать противоречивые результаты, как в случае с кальцием.
Harvard Medical Health:
"Добавки кальция в последние годы попали в заголовки газет из-за потенциальной связи с сердечными заболеваниями и сердечным приступом".
Гиперкальциемия может проявляться такими признаками, как:
- Тошнота
- Рвота
- Путаница
- Другие неврологические симптомы
Harvard Medical Health
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