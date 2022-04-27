Специалисты объяснили, чего нельзя делать перед визитом к стоматологу
Прежде чем идти к стоматологу на процедуру, важно подготовиться. Чистка зубов, хороший ночной сон и прием пищи с высоким содержанием белка для более долгого чувства сытости — отличные идеи. Однако одно неосторожное действие может свести на нет все усилия. Речь идет об употреблении большого количества продуктов, богатых витамином С, за день до или в день стоматологической процедуры.
Как объясняет Анджали Раджпал, доктор медицинских наук, стоматолог, это может повлиять на эффективность местной анестезии. Однако небольшое количество продуктов, богатых витамином С, не должно снижать эффект. Это относится не только к богатым витамином продуктам, но и к соответствующими пищевым добавкам.
Согласно исследованию 2002 года, опубликованному в Journal of the American Chemical Society, витамин С влияет на уровень pH в организме, что в свою очередь негативно сказывается на эффекте местной анестезии. Специалисты рекомендуют избегать приема пищевых добавок с витамином С по крайней мере за 48 часов до визита к стоматологу.
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Анджали Раджпал
Здоровье
Доктор медицинских наук, стоматолог
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