Врач-кардиолог Хачирова: какие симптомы указывают на опасную тахикардию
Кардиолог Асият Хачирова напомнила, что тахикардия (учащенное сердцебиение) может возникать как симптом при различных заболеваниях.
В своем интервью врач-кардиолог отметила, что у здоровых людей сердцебиение или пульс составляют 55 – 90 ударов за одну минуту. Учащенным сердцебиение может стать по разным причинам, и далеко не всегда эти причины являются патологическими.
«Тахикардия, то есть учащенное сердцебиение, может быть нормальной реакцией организма, например на физическую нагрузку. Есть обычная синусовая тахикардия: например, когда человек побегал или понервничал, у него выделяются катехоламины – вещества, которые способствуют увеличению частоты сердечных сокращений», - сообщила Асият Хачирова.
Медик объяснила, какие симптомы могут указывать на опасную тахикардию, то есть, такую, когда сердцебиение превышает 120 ударов в минуту.
- Частота пульса увеличена все время, даже в покое, во время отдыха.
- Сердцебиение внезапно, без понятных причин, становится резко учащенным, а через какое-то время снова нормализуется.
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Асият Хачирова
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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