Йод: кому он нужен и в каких количествах?

«Заболевания, связанные с дефицитом йода — это гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит, фиброзно-кистозная мастопатия, кретинизм, онкология йод-зависимых органов. У детей, начиная с внутриутробного периода, — это врождённые аномалии развития плода, мертворождение, глухонемота, нарушения психического и умственного развития», — отмечает эксперт.

Йод жизненно необходим нашему организму. Он влияет на многие процессы и жизнедеятельность почти всех органов и систем. По данным ВОЗ, почти каждый третий житель планеты рискует рано или поздно столкнуться с йодо-дефицитными заболеваниями.Но на самом деле, ситуация еще плачевнее. Риски есть у каждого первого! Более-менее безопасно чувствовать себя могут только те, кто контролирует ежедневное получение йода в дозировке 150-200 мкг.В России около 2 млн. человек страдают от заболеваний, связанных с нехваткой йода в организме. Сложность в том, что диагностировать йодо-дефицитное состояние на ранних стадиях не так-то просто. Анализ крови не всегда дает объективный результат. Гораздо эффективнее опираться на симптоматику.Чтобы минимизировать риски дефицита йода, старайтесь сократить использование в быту фтора, хлора и брома. Добавьте в ежедневный рацион продукты богатые йодом: рыба, морепродукты, йодированная соль, печень трески, водоросли, морская капуста.Йод в виде добавок также можно принимать, но в этом случае нужно обязательно проконсультировать со специалистом, подобрать не только дозу, но и биодоступную форму для наилучшего усвоения.