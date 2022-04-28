Терапевт о пользе бульона: источник белка и коллагена

«В советское время бульоны относили к категории продуктов, которые было противопоказано принимать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, моче-каменной болезни и подагре. Считалось, что наваристый „крепкий“ бульон слишком жирный. Но это не так. В самом бульоне жира нет, жир — это то, что плавает сверху бульона», — отмечает специалист.

Отношение к бульонам всегда было разным. Кто-то не мыслит без этого блюда свой ежедневный рацион, а кто-то не приемлет от слова совсем.На самом деле, калорий в бульоне в четыре раза меньше, чем в нежирном кефире. А при моче-каменной болезни бульон не влияет на течение патологии. Пусковым механизмом являются совсем другие факторы.А вот польза от бульона огромная. Во-первых, это прекрасный источник белка, хондроитина, глюкозамина и коллагена. Без этих составляющих о здоровье костей, суставов и молодости кожи даже не мечтайте.Кроме того, бульон из хорошего натурального мяса — действенное желчегонное средство. Пищеварительная система скажет вам спасибо.Бульон — настоящий кладезь витаминов группы B, они нужны нам для слаженной работы нервной системы и обменных процессов.