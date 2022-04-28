Добавки: 3 таблетки связаны с повышением артериального давления и «возможной смертью»

«Солодка содержит глицирризиновую кислоту, которая запускает хорошо известную цепную реакцию биохимических событий в организме, приводящую к высокому кровяному давлению».

Двумя добавками, связанными с повышением артериального давления, являютсяповышенное кровяное давление и частота сердечных сокращений, повреждение печени и, возможно, смерть, как риски, связанные с экстрактом растения.Что касается добавкиорганизм предупреждает, что она «повышает кровяное давление; вызывает учащенное сердцебиение, головные боли, судороги, проблемы с печенью и почками, проблемы с сердцем, приступы паники и, возможно, смерть».Йохимбе является популярной добавкой, используемой для снижения веса и лечения эректильной дисфункции, но вредные эффекты препарата менее широко обсуждаются.несут аналогичные риски в более высоких дозах, поскольку было обнаружено, что они содержат более высокие концентрации катехинов (антиоксидантов), чем те, что содержатся в настое.Доказательства были обнаружены в ходе анализа 49 популярных марок добавок с йохимбином, продаваемых в популярных американских торговых точках.Отдельные органы здравоохранения не рекомендуют употреблять, посколькуПо словамРанее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.