Добавки: 3 таблетки связаны с повышением артериального давления и «возможной смертью»
Показания артериального давления являются мерой давления, оказываемого на стенки артерий, что указывает на различные риски для здоровья. По мере роста давления внутри вен создается среда, способствующая образованию тромбов. Нездоровые меры образа жизни, такие как курение и употребление алкоголя, являются известными причинами этого состояния. Иногда добавки также могут вызывать резкое повышение артериального давления и нести риск возможной смерти.
Двумя добавками, связанными с повышением артериального давления, являются экстракт зеленого чая и йохимбе.
Головокружение, звон в ушах, снижение всасывания железа; повышенное кровяное давление и частота сердечных сокращений, повреждение печени и, возможно, смерть, как риски, связанные с экстрактом растения.
Что касается добавки йохимбе, организм предупреждает, что она «повышает кровяное давление; вызывает учащенное сердцебиение, головные боли, судороги, проблемы с печенью и почками, проблемы с сердцем, приступы паники и, возможно, смерть».
Йохимбе является популярной добавкой, используемой для снижения веса и лечения эректильной дисфункции, но вредные эффекты препарата менее широко обсуждаются.
Добавки зеленого чая несут аналогичные риски в более высоких дозах, поскольку было обнаружено, что они содержат более высокие концентрации катехинов (антиоксидантов), чем те, что содержатся в настое.
Доказательства были обнаружены в ходе анализа 49 популярных марок добавок с йохимбином, продаваемых в популярных американских торговых точках.
Отдельные органы здравоохранения не рекомендуют употреблять добавки солодки, поскольку их потребление может привести к опасно высокому кровяному давлению и низкому уровню калия.
По словам доктора Кристофера С. Бэрда, доцента кафедры физики Западно-Техасского университета A&M:
«Солодка содержит глицирризиновую кислоту, которая запускает хорошо известную цепную реакцию биохимических событий в организме, приводящую к высокому кровяному давлению».
Ранее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.
Кристофер С. Бэрда
Здоровье
Врач, доцент кафедры физики Западно-Техасского университета A&M.
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