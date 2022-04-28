Ковид: доказано, что катехин в зеленом чае предотвращает проникновение коронавируса в клетки
Чай, будь то зеленый, черный, без кофеина и т. д., остается популярным фаворитом как для утреннего заваривания, так и для дневного чаепития. Это также может сыграть роль в потенциальном лечении COVID-19.
Ученые изучали, могут ли катехины, присутствующие в зеленом чае, быть эффективными против вируса.
Катехины представляют собой класс флавоноидов, химических веществ растительного происхождения, которые помогают защитить растения от токсинов окружающей среды, восстанавливают повреждения и придают определенным продуктам питания, таким как чай, характерный вкус.
Исследование оценило влияние катехина, присутствующего в зеленом чае, известного как галлат эпигаллокатехина (EGCG), на вирус. Результаты этих тестов показали, что EGCG эффективно ингибирует коронавирус в лабораторных тестах.
Было также обнаружено, что EGCG приводит к противовирусной (антивирусной) активности, а также предотвращает проникновение коронавируса в клетки. Хотя это звучит многообещающе, это не означает, что NHS собирается начать использовать зеленый чай для лечения ковида.
До сих пор исследования еще не прошли рецензирование, а испытания на взрослых еще не проводились. В результате, хотя это исследование и является положительным, оно не является окончательным.
Это подчеркивает еще одну потенциальную пользу чая для организма. Согласно австралийскому исследованию, чай может снизить риск развития деменции у человека.
Доктор Джеффри Блумберг из Университета Тафтса сказал:
«Появляется все больше исследований, демонстрирующих, что чай может улучшить здоровье человека во многих отношениях. Этот напиток можно легко добавить, чтобы улучшить свой рацион и сделать жизнь более здоровой и долгой».
Ранее Медикфорум писал о том, как победить пониженную кислотность желудка.
Джеффри Блумберг
Здоровье
Врач, исследователь из Университета Тафтса.
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