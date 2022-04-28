Глобальное потепление приведет к новым инфекционным заболеваниям

«Мы мало говорим о климате в контексте зоонозных заболеваний, — рассказывает соавтор исследования Колин Карлсон, доцент биологии Джорджтаунского университета. — Наше исследование объединяет два самых острых глобальных кризиса».

Согласно новому исследованию, изменение климата приведет к тому, что к 2070 году среди животных будут распространяться тысячи новых вирусов, и это, вероятно, повысит риск возникновения инфекционных заболеваний, передающихся от животных человеку. Это особенно актуально для Африки и Азии, континентов, которые в течение последних нескольких десятилетий были очагами распространения смертельных зоонозных заболеваний, включая грипп, ВИЧ, лихорадку Эбола и коронавирус.Исследователи, опубликовавшие свои выводы в журнале Nature, использовали модель для изучения того, как более 3 000 видов млекопитающих могут мигрировать и обмениваться вирусами в течение следующих 50 лет, если мир потеплеет на 2 градуса по Цельсию. Они обнаружили, что межвидовое распространение вируса происходит более 4 000 раз только среди млекопитающих. В исследование не включались птицы и морские животные.Ученые заявили, что не все вирусы являются зоонозными или приводят к пандемиям, но количество межвидовых вирусов увеличивает риск распространения среди людей. В исследовании освещаются два глобальных кризиса — изменение климата и распространение инфекционных заболеваний. Предыдущие исследования рассматривали, как обезлесение и вымирание, а также торговля дикими животными приводят к распространению болезней. Однако ученые реже проверяли, как изменение климата может повлиять на передачу зоонозных заболеваний.Эксперты по изменению климата и инфекционным заболеваниям сошлись во мнении, что потепление на планете, вероятно, приведет к повышенному риску появления новых вирусов.Ранее специалисты рассказали, о чем сигналит страсть к странным продуктам