Тройка симптомов, появляющихся в ногах, которые сигналят о проблемах с легкими
Дыхание — это процесс, на который мало кто обращает внимание, особенно если никаких проблем с легкими нет. При этом многим кажется, что респираторные заболевания обязательно должны проявляться проблемами с дыханиями. Увы, некоторые красные флажки могут располагаться в теле ниже, например, в ногах.
Боль, судороги или отекиЛегочная гипертензия (ЛГ) — это серьезное заболевание, которое возникает, когда артерии, перекачивающие кровь от сердца к легким, сужаются, вызывая гипертонию. В случае легочной гипертензии изношенный и увеличенный правый желудочек сердца постепенно ослабевает и теряет способность перекачивать достаточное количество крови в легкие. В Кливлендской клинике поясняют, что это в конечном итоге может привести к сердечной недостаточности.
Симптомы ЛГ включают:
- нерегулярный пульс;
- ослабленное сердцебиение;
- одышку при физической нагрузке;
- головокружение;
- затрудненное дыхание в состоянии покоя.
Изменение цвета или припухлостьЕсли ноги приобрели синюшный цвет, это может быть признаком цианоза — состояния сердца и легких, которое возникает, когда уровень насыщения крови кислородом падает ниже 85 процентов. Хотя существует ряд состояний, которые могут вызвать цианоз, большинство из них связано с легкими. К ним относятся хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная гипертензия, астма и пневмония.
Отек ног при отеке легкихОтек легких представляет собой потенциально опасное для жизни состояние, характеризующееся наличием избыточного количества жидкости в воздушных мешочках легких. Поскольку жидкость скапливается там, где должен быть воздух, пациентам с отеком легких становится все труднее дышать.
Острый отек легких возникает внезапно, часто проявляясь одышкой, беспокойством, хрипами, постоянным кашлем (иногда с выделением розовой пенистой мокроты), учащенным сердцебиением или головокружением. При хроническом течении отек легких может приводить к увеличению веса, утомляемости и отеку ног и ступней.
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Кливлендская клиника
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