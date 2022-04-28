Врач: заправлять утром постель после пробуждения вредно для здоровья

«Если с утра сразу после пробуждения накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи станут размножаться еще активнее», - заметила Ирина Юзуп.

«Белье от пылевых клещей можно очистить только с помощью регулярной стирки при высокой температуре воды, а после – тщательной сушки и глажки», - дополнила эксперт.