Медсестра назвала простые способы защитить пожилых людей от наступления деменции
По словам медсестры Ольги Котельниковой, пожилые люди не должны восприниматься как беспомощные, для защиты от деменции им полезно вести хозяйство самостоятельно.
Медсестра Ольга Котельникова специализируется на уходе за пожилыми людьми. В интервью «АиФ» она назвала простые способы защитить пенсионеров от наступления деменции. Котельникова отметила, что такую защиту могут обеспечивать простые повседневные занятия, поэтому пожилым людям следует заниматься рутинными домашними делами, которые обеспечивают физическую нагрузку, а также требуют концентрации внимания – таким образом, осуществляется стимуляция мышц и мозговой деятельности, что важно в зрелые годы жизни.
«Из повседневной практики мы знаем, что и небольшие физические нагрузки сдерживают естественное старение, поскольку регулируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов дыхания, тренируются память, внимание», - сказала медик.
Медсестра посоветовала не опекать чрезмерно пожилых родственников. Например, для профилактики слабоумия пенсионерам полезно самостоятельно наводить в доме порядок – это «прокачивает» их способность ориентироваться в пространстве, запоминать расположение вещей.
«Даже людям преклонного возраста можно доверить такие нехитрые дела как помощь в приготовлении еды, накрывание стола, подметание пола, протирание пыли, сортировку постиранного белья», - поделилась мнением медсестра.
Котельникова добавила, что на мозг пожилых людей оказывает позитивное действие мелкая моторика – работа, которая требует движений пальцами. Такая деятельность является активирующим фактором для умственной деятельности, улучшает качество памяти.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы адресуют врачи людям возрастом после 60 лет для поддержания хорошего здоровья и самочувствия.
Ольга Котельникова
Здоровье
медсестра, специалист по уходу за пожилыми людьми
Оставить комментарий