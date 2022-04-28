Медсестра назвала простые способы защитить пожилых людей от наступления деменции

«Из повседневной практики мы знаем, что и небольшие физические нагрузки сдерживают естественное старение, поскольку регулируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов дыхания, тренируются память, внимание», - сказала медик.

«Даже людям преклонного возраста можно доверить такие нехитрые дела как помощь в приготовлении еды, накрывание стола, подметание пола, протирание пыли, сортировку постиранного белья», - поделилась мнением медсестра.