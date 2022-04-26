«Забудьте о некоторых привычках»: пять советов врачей для людей после 60 лет
Если вы хотите быть здоровым и бодрым в свои 60 лет и старше, попрощайтесь с некоторыми вредными привычками, – настоятельно советуют врачи.
Людям после 60 лет медики дают разные советы, помогающие поддерживать хорошее здоровье, энергетический тонус и позитивный настрой. Следующие пять советов являются универсальными.
Не позволяйте своему весу ползти вверх. По словам специалистов, избыточный вес связан со многими проблемами здоровья независимо от возраста, однако прибавка в весе после 60 лет может привести к значительному снижению качества жизни и потере независимости. Врачи констатируют, что в пожилом возрасте функции конечностей и способность выполнять повседневные рутинные действия приобретают особое значение для поддержания привычного образа жизни. Сильная полнота и тучность являются серьезной преградой на этом пути.
Поддерживайте свой мозг питанием. После 60 лет врачи советуют тщательнее выбирать продукты, влияющие на здоровье мозга. В рационе должно быть меньше насыщенных жиров, меньше обработанных пищевых продуктов, больше фруктов и овощей. Исследования свидетельствуют: люди, которые придерживаются питания по образцу средиземноморской диеты, реже сталкиваются с когнитивными расстройствами.
Осторожнее употребляйте алкоголь. Усвоение организмом алкоголя в пожилом возрасте меняется – он дольше расщепляется и сохраняется в крови. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему возрастает: употребляемый даже в небольшом количестве алкоголь может нанести серьезный удар по сердцу. Под воздействием спиртного у людей после 60 лет может быстрее развиваться кардиомиопатия и повышенное кровяное давление, что увеличивает также риск инсульта.
Не становитесь малоподвижным. Врачи напоминают: чем человек физически активнее, тем больше шансов, что он дольше проживет и не будет страдать сердечными заболеваниями. Медики рекомендуют двигаться при любой возможности, чаще ходить пешком, не пользуясь транспортом или лифтом.
Не курите. Ученые подтверждают: улучшение здоровья и снижение смертности происходит, даже когда люди бросают курить после 60 лет. Преимущества отказа от курения у пожилых людей включают замедление прогрессирования респираторных заболеваний и улучшение функции легких, а также снижение подверженности когнитивным нарушениям, деменции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие показатели здоровья являются особенно важными и должны контролироваться взрослыми людьми.
Оставить комментарий