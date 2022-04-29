Деменция: наличие двух системных заболеваний увеличивает шансы в три раза
Исследователи предупреждают, что старение населения может привести к заметному увеличению показателей деменции в ближайшие годы. Страх перед болезнью сильно пугает многих, потому что она лишает больных независимости. Однако выявление факторов риска оказалось полезным в борьбе с заоблачными показателями. Согласно различным исследованиям, наличие определенных заболеваний глаз может предрасполагать людей к нейродегенерации.
Однако риск может быть еще выше у людей с другими хроническими проблемами со здоровьем. Данные, опубликованные в Британском журнале офтальмологии в 2021 году, связывают заболеваемость тремя различными заболеваниями глаз с повышенным риском деменции.
Согласно исследованию, катаракта и заболевание глаз, связанное с диабетом (DRED), могут быть независимо связаны с риском снижения когнитивных функций.
Исследование более 112 000 взрослых, участвовавших в исследовании UK Biobank, показало, что риск деменции на 26 процентов выше среди пациентов с AMD, на 11 процентов выше среди людей с катарактой и на 61 процент выше среди пациентов с DRED.
Люди, которые страдали двумя офтальмологическими и двумя системными заболеваниями, подвергались даже большему риску развития деменции, чем те, у кого было только одно из них.
На самом деле, результаты показали, что у людей с как минимум двумя офтальмологическими и как минимум двумя системными заболеваниями вероятность по словам авторов исследования. В то время как офтальмологическое заболевание обычно поражает глаза, системное заболевание обычно поражает все тело, а не один орган.
Информация о возрасте на момент постановки диагноза офтальмологического заболевания и важности системных состояний была бы полезна для выявления или прогнозирования деменции. Однако существуют смешанные данные, подтверждающие, может ли лечение этого состояния снизить риск деменции.
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