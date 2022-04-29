Жировая болезнь печени: признаки «самой тяжелой стадии» — может привести к раку
Неалкогольная жировая (НАЖБП) болезнь печени — это общий термин для различных состояний, вызванных накоплением жира в печени. Этот диагноз затрагивает примерно каждого пятого британца. Поначалу тихое состояние может повысить риск заболеваний, начиная от рака и заканчивая сердечными заболеваниями.
Поскольку жировая болезнь печени может нанести большой ущерб, важно уметь замечать признаки. НАЖБП развивается в четыре основных этапа. Хотя у большинства людей развивается только первая стадия, в некоторых случаях заболевание может прогрессировать до цирроза печени.
К сожалению, это повреждение печени является необратимым и может даже привести к печеночной недостаточности. Однако это не единственный опасный исход цирроза печени, так как он также может спровоцировать рак печени.
Этот этап не проходит без тревожных звонков. По данным NHS, симптомы цирроза печени включают:
- Желтуха
- Зудящая кожа
- Отек ног, лодыжек, стоп или живота
К счастью, для развития цирроза печени могут потребоваться годы. Ей предшествуют три другие стадии неалкогольной жировой болезни печени.
Хотя самая первая стадия, называемая простой жировой дистрофией печени (стеатоз), обычно не имеет симптомов, на двух последних стадиях они есть.
Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и фиброз могут вызывать следующие симптомы:
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер)
- Экстремальная усталость
- Необъяснимая потеря веса
- Слабость
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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