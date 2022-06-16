Повышенный холестерин: определенное ощущение указывает на повреждение артерий, ведущих к сердцу
Нам нужно некоторое количество холестерина, чтобы оставаться здоровыми, хотя есть некоторые формы, которые считаются вредными для нас. Терапевт Ирина Андреева объясняет в интервью МедикФорум, что при высоком уровне холестерина в кровеносных сосудах могут образовываться жировые отложения.
«В конце концов, эти отложения растут, что затрудняет прохождение достаточного количества крови по вашим артериям. Иногда эти отложения могут внезапно разрушиться и образовать сгусток, который вызывает сердечный приступ или инсульт. Высокий уровень холестерина может вызвать «опасное накопление холестерина и других отложений на стенках ваших артерий», - говорит Андреева.
Эти отложения могут уменьшить кровоток в артериях, что может вызвать осложнения.
"Ключевым из этих осложнений является боль в груди. Это происходит, если поражены артерии, снабжающие сердце кровью. У вас может быть боль в груди и другие симптомы ишемической болезни сердца", - добавляет Андреева.
Высокий уровень холестерина не вызывает симптомов. Вы можете узнать это, только если у вас есть это из анализа крови.
Повышение уровня может быть связано с вашим возрастом, весом или другим заболеванием, которое у вас есть, например, с высоким кровяным давлением или диабетом.
Здоровое, сбалансированное питание является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь вам чувствовать себя лучше.
«Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях, а также потребление правильного количества еды и напитков для достижения и поддержания здорового веса тела».
Ранее МедикФорум писал о том, как держать сосуды в тонусе.
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