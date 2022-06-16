Повышенный холестерин: определенное ощущение указывает на повреждение артерий, ведущих к сердцу

«В конце концов, эти отложения растут, что затрудняет прохождение достаточного количества крови по вашим артериям. Иногда эти отложения могут внезапно разрушиться и образовать сгусток, который вызывает сердечный приступ или инсульт. Высокий уровень холестерина может вызвать «опасное накопление холестерина и других отложений на стенках ваших артерий», - говорит Андреева.

"Ключевым из этих осложнений является боль в груди. Это происходит, если поражены артерии, снабжающие сердце кровью. У вас может быть боль в груди и другие симптомы ишемической болезни сердца", - добавляет Андреева.

«Это означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях, а также потребление правильного количества еды и напитков для достижения и поддержания здорового веса тела».