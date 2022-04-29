Врач Мясников рассказал, какие опасные нарушения могут проявляться в походке
По некоторым особенностям походки человека можно определить имеющиеся проблемы со здоровьем, включая потенциально опасные для жизни нарушения.
Врач Александр Мясников сообщил, что походка людей определенным образом отражает состояние их здоровья. Когда организм здоров и полон сил, человек делает равномерные и уверенные шаги, при этом походка пружинистая и относительно легкая, а ритм ходьбы остается достаточно быстрым и неизменным на протяжении длительного времени.
В свою очередь, в тех или иных деталях походки могут проявляться опасные нарушения. Так, заметил Мясников,
«если человек подволакивает ногу, то, возможно, он перенес инсульт».
В некоторых случаях походка, несмотря на нормальный темп ходьбы, сопровождается периодическими остановками. Человек останавливается, так как начинается во время движения чувствовать в ногах боль. Стоит немного постоять, отдохнуть – боль проходит. Подобную походку врачи называют перемежающейся хромотой, и она может указывать на имеющееся заболевание сосудов ног, возникающее из-за их закупорки холестерином. Развитие этой патологии представляет особую опасность.
«Если человек от боли в ногах прихрамывает и вынужден периодически останавливаться, то, возможно, у него атеросклероз – опасное заболевание сосудов ног. Без правильного лечения оно может привести даже к ампутации», - предупредил доктор Мясников.
В тех случаях, когда походка становится шаркающей, можно заподозрить проблемы с позвоночником и мозгом, дополнил медик. Полусогнутые колесом ноги при ходьбе – признак артрита
Когда походка человека меняется, становясь семенящей, состоящей из мелких шажков, это может говорить о развитии болезни Паркинсона.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущением слабости в ногах могут проявляться опасные болезни.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий