Врач Мясников рассказал, какие опасные нарушения могут проявляться в походке

«если человек подволакивает ногу, то, возможно, он перенес инсульт».

«Если человек от боли в ногах прихрамывает и вынужден периодически останавливаться, то, возможно, у него атеросклероз – опасное заболевание сосудов ног. Без правильного лечения оно может привести даже к ампутации», - предупредил доктор Мясников.