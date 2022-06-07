Профессор Малышева: походка человека говорит о проблемах со здоровьем

«Ноги слабые, «ватные», походка неуверенная. Человек идет нетвердо. Общий вид – полусогнутое состояние. Все это говорит о периферической атаксии», - заметил соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин.

«Человек проходит 50-100 метров и останавливается, почувствовав боль. Так все продолжается и дальше», - рассказали врачи о такой походке.

«человек ходит с палочкой и идет несколько неровно».