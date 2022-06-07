Профессор Малышева: походка человека говорит о проблемах со здоровьем
По некоторым особенностям походки можно определить имеющиеся проблемы со здоровьем, утверждают врачи.
Ходьба в полусогнутом состоянии. Доктор медицинских наук Елена Малышева вместе с коллегами-врачами рассказала о том, как может меняться походка человека в случае тех или иных нарушений. В частности, медики объяснили, о чем говорит неуверенная, нетвердая походка с полусогнутым положением корпуса.
«Ноги слабые, «ватные», походка неуверенная. Человек идет нетвердо. Общий вид – полусогнутое состояние. Все это говорит о периферической атаксии», - заметил соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин.
По словам Шубина, люди с такой походкой могут страдать искривлением таза и сужением спинального канала, через который пролегает пучок нервов, управляющих движением ног. Произойти такое сужение может по разным дегенеративным причинам, данному нарушению особенно сильно подвержены женщины (из-за беременности, родов).
Терапия проблемы зависит от степени повреждения спинального канала, иногда требуется оперативное вмешательство.
Периодические остановки. Замедление походки с необходимостью делать периодические остановки при ходьбе могут говорить о том, что человек подвержен синдрому перемежающейся хромоты. Такой синдром чаще всего развивается как последствие повышенного уровня холестерина, который заполняет сосуды ног, вызывает образование атеросклеротических бляшек, ухудшает кровообращение конечностей и способствует развитию их ишемии.
«Человек проходит 50-100 метров и останавливается, почувствовав боль. Так все продолжается и дальше», - рассказали врачи о такой походке.
Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул: людям с такой походкой необходимо обращаться к врачу и обязательно проверять сердце.
Неровная походка. Доктор Малышева заметила, что при возникающем воспалении и разрушении тазобедренного сустава (коксартроз)1
«человек ходит с палочкой и идет несколько неровно».
В сложных случаях данная проблема может потребовать замены сустава.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может произойти с организмом, если начинать день с прогулки
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Оставить комментарий