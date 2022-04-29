Ненужные таблетки кальция связаны со «значительно» более высоким риском смерти
Население в целом использует добавки, чтобы восполнить пробелы в питании, но некоторые минералы представляют большой риск для здоровья человека. Таблетки кальция принимают в основном пожилые женщины, чтобы предотвратить повреждение тазобедренного сустава, но появляется все больше доказательств того, что по этим причинам от приема добавок практически нет пользы.
Незначительные побочные эффекты, указанные на их этикетках, обычно включают газы, запоры и вздутие живота. Некоторые исследования предупреждают, что таблетки могут также нанести значительный ущерб здоровью сосудов.
Новое исследование подтвердило, что риск смертности от всех причин значительно выше у людей, принимающих добавки кальция.
Авторы исследования заявили:
«Наши результаты показывают, что добавки кальция в этой популяции не приносят никакой пользы для сердечно-сосудистой системы, и вместо этого эти взаимосвязи следует тщательно рассматривать в свете растущих данных и беспокойства о вреде для сердечно-сосудистой системы, особенно с ненужными добавками».
Целью исследования было оценить влияние добавок кальция на пациентов с аортальным стенозом легкой и средней степени тяжести. Состояние, которое является наиболее распространенным заболеванием клапанов у взрослых в развитых странах, характеризуется выраженной кальцификацией.
Со временем это «приводит к резкому увеличению смертности, если его не лечить после появления симптомов», объясняет Medscape. Исследователи указали, что факторы риска аортального стеноза включают повышенный уровень холестерина, курение и витамин D3.
Результаты показали, что половине этих пациентов пришлось заменить аортальный клапан — серьезная операция, которая считается подходящей для немногих людей.
Результаты добавляют к накопленным доказательствам того, что прием таблеток кальция может увеличить риск заболевания и смерти у пожилых пациентов.
Ранее Медикфорум писал о том, нужно ли принимать каждый день.
Medscape
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