Ненужные таблетки кальция связаны со «значительно» более высоким риском смерти

«Наши результаты показывают, что добавки кальция в этой популяции не приносят никакой пользы для сердечно-сосудистой системы, и вместо этого эти взаимосвязи следует тщательно рассматривать в свете растущих данных и беспокойства о вреде для сердечно-сосудистой системы, особенно с ненужными добавками».

Незначительные побочные эффекты, указанные на их этикетках, обычно включают газы, запоры и вздутие живота. Некоторые исследования предупреждают, что таблетки могут также нанести значительный ущерб здоровью сосудов.Новое исследование подтвердило, что риск смертности от всех причин значительно выше у людей, принимающих добавки кальция.Авторы исследования заявили:Целью исследования было оценить влияние добавок кальция на пациентов с аортальным стенозом легкой и средней степени тяжести. Состояние, которое является наиболее распространенным заболеванием клапанов у взрослых в развитых странах, характеризуется выраженной кальцификацией.Со временем это «приводит к резкому увеличению смертности, если его не лечить после появления симптомов», объясняет Medscape. Исследователи указали, что факторы риска аортального стеноза включают повышенный уровень холестерина, курение и витамин D3.Результаты показали, что половине этих пациентов пришлось заменить аортальный клапан — серьезная операция, которая считается подходящей для немногих людей.Результаты добавляют к накопленным доказательствам того, что прием таблеток кальция может увеличить риск заболевания и смерти у пожилых пациентов.Ранее Медикфорум писал о том, нужно ли принимать каждый день.