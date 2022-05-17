Профессор предостерегает от приема минеральных добавок — «плохо» для сердца
Большинство людей должны получать все необходимые им витамины и минералы с пищей, но некоторые люди также предпочитают принимать добавки. За исключением основных состояний здоровья и строгих диетических предпочтений, обычно рекомендуется избегать добавок. Это связано с тем, что польза от приема добавок неоднозначна и в некоторых случаях сводится на нет рисками.
По словам профессора Тима Спектора, соучредителя приложения ZOE Covid Study и профессора эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, прием добавок кальция может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Добавки кальция вредны для вашего сердца и кровеносных сосудов — еще одно свидетельство продольных исследований того, что кальций, принимаемый в таблетках, вреден и его следует прекратить, даже если его дают с витамином D».
Профессор Спектор имел в виду исследование «Добавка кальция и витамина D и долгосрочная смертность при аортальном стенозе».
Исследование стремилось определить связь между дополнительным кальцием и витамином D со смертностью и прогрессированием аортального стеноза.
Участники были разделены на группы, не получающие добавки, получающие только витамин D и получающие добавки с кальцием и витамином D.
Что обнаружили исследователи
Добавки кальция и витамина D были связаны со значительно более высоким риском смертности от всех причин, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и замены аортального клапана (ПАК).
Исследователи пришли к выводу:
«Дополнительный прием кальция с витамином D или без него связан с более низкой выживаемостью и большей AVR у пожилых пациентов с легким или умеренным АС».
Тип Спектор (Tim Spector)
Здоровье
Британский врач и эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании.
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