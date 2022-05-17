Профессор предостерегает от приема минеральных добавок — «плохо» для сердца

«Добавки кальция вредны для вашего сердца и кровеносных сосудов — еще одно свидетельство продольных исследований того, что кальций, принимаемый в таблетках, вреден и его следует прекратить, даже если его дают с витамином D».





Что обнаружили исследователи

«Дополнительный прием кальция с витамином D или без него связан с более низкой выживаемостью и большей AVR у пожилых пациентов с легким или умеренным АС».



