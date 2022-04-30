«Умеренное» потребление алкоголя может вызвать периферическую невропатию
Алкоголь отрицательно влияет на здоровье, но значительная часть населения продолжает злоупотреблять алкоголем. Хотя даже случайный глоток может причинить вред, риски со временем становятся все более серьезными.
Периферическая невропатия, состояние, часто связанное с диабетом или дефицитом питательных веществ, является одним из многих осложнений, связанных с длительным употреблением алкоголя. Когда нервы по всему телу повреждаются, больные могут заметить изменения в своем голосе.
Развитие заболевания представляет опасность для людей, имеющих в анамнезе хроническое употребление больших объемов алкоголя.
Доктор Шаррукх Маллик, невролог, объяснил:
«Этанол — спирт в алкогольных напитках 0 в первую очередь воспринимается организмом как токсин, около 80 процентов которого метаболизируется в печени. Остальные 20 процентов влияют на неврологическую систему. Это включает в себя мозг, что приводит к первоначальным приятным симптомам снижения социального торможения, но при продолжении потребления также к менее приятным симптомам опьянения или наркотиков».В большинстве случаев развитие симптомов незаметное и длительное, но в некоторых случаях может характеризоваться быстрым началом.
Более того, у большинства людей развивается связанная с алкоголем периферическая невропатия после употребления алкоголя в течение всей жизни.
"На протяжении многих лет употребления алкоголя наблюдается кумулятивный эффект повреждения периферических нервов», — отметил доктор Маллик. «Развитие периферической невропатии связано с воздействием этанола в течение всей жизни. Это означает, что если кто-то много пьет, для развития невропатии потребуется меньше времени. Однако длительное потребление в течение десятилетий в умеренных дозах также может привести к периферической невропатии, и это то, что часто удивляет моих пациентов, когда я вижу их в клинике".
Признаки повреждения нервов обычно начинаются с онемения или покалывания в пальцах ног, которые постепенно распространяются на стопы и, в конечном итоге, на голени.
Ранее Медикфорум писал о том, нужно ли принимать аспирин каждый день.
Шаррукх Маллик
Здоровье
Врач-невролог в Doctify.
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