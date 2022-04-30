«Умеренное» потребление алкоголя может вызвать периферическую невропатию

«Этанол — спирт в алкогольных напитках 0 в первую очередь воспринимается организмом как токсин, около 80 процентов которого метаболизируется в печени. Остальные 20 процентов влияют на неврологическую систему. Это включает в себя мозг, что приводит к первоначальным приятным симптомам снижения социального торможения, но при продолжении потребления также к менее приятным симптомам опьянения или наркотиков».

"На протяжении многих лет употребления алкоголя наблюдается кумулятивный эффект повреждения периферических нервов», — отметил доктор Маллик. «Развитие периферической невропатии связано с воздействием этанола в течение всей жизни. Это означает, что если кто-то много пьет, для развития невропатии потребуется меньше времени. Однако длительное потребление в течение десятилетий в умеренных дозах также может привести к периферической невропатии, и это то, что часто удивляет моих пациентов, когда я вижу их в клинике".