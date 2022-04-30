При каких проблемах со здоровьем противопоказан алкоголь: объясняет врач

«При злоупотреблении выпивкой возникает дефицит витамина В1, разрушающий клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга», - отметила Незванова.

Хронический панкреатит, желчнокаменная болезнь – в их случае вредны напитки с газом, поэтому нельзя увлекаться шампанским, пивом или коктейлями даже в небольших количествах.

Пищевая аллергия, повышенная выработка гистамина - противопоказано красное вино.

Поражения печени – при серьезных патологиях недопустим любой алкоголь.

«Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», - резюмировала специалист в комментарии URA.RU.