При каких проблемах со здоровьем противопоказан алкоголь: объясняет врач
Врач Светлана Незванова напомнила в интервью, что при наличии некоторых хронических нарушений и заболеваний употребление алкоголя запрещено.
Медик высказала мнение, что спиртное неизменно наносит вред организму – вопрос дальнейшего здоровья зависит от количества алкоголя, от способности организма восстанавливаться. В частности, бесспорным является влияние алкогольных напитков на мозг, угнетающее когнитивные функции.
«При злоупотреблении выпивкой возникает дефицит витамина В1, разрушающий клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга», - отметила Незванова.
Врач добавила, что при некоторых проблемах со здоровьем алкоголь противопоказан.
- Хронический панкреатит, желчнокаменная болезнь – в их случае вредны напитки с газом, поэтому нельзя увлекаться шампанским, пивом или коктейлями даже в небольших количествах.
- Пищевая аллергия, повышенная выработка гистамина - противопоказано красное вино.
- Поражения печени – при серьезных патологиях недопустим любой алкоголь.
«Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», - резюмировала специалист в комментарии URA.RU.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение врача-психиатра о том, почему люди становятся алкоголиками.
Светлана Незванова
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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