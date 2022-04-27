Онколог Кит назвал быстрое насыщение одним из ранних признаков рака желудка
Слишком быстрое насыщение, а также ощущение, что еда задерживается в желудке, могут быть признаками рака этого органа, сообщил онколог Олег Кит.
В своем интервью врач назвал вероятные ранние признаки, указывающие на рак желудка. Одним из них медик назвал быстрое насыщение.
«Вы можете заметить, что насыщение теперь происходит гораздо раньше: вроде бы ничего не съели, а уже наелись», - рассказал Олег Кит.
Также онколог обратил внимание на ощущение «застревания» еды в желудке.
«Патология может заявить о себе и в тот момент, когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете – внезапно появляется чувство «задержки» пищи: кажется, что еда остановилась где-то вверху живота», - пояснил врач.
Другие симптомы. Онколог Кит посоветовал не игнорировать следующие ощущения.
- Боль в желудке.
- Уменьшение аппетита.
- Неспециальное резкое снижение веса.
- Чувство тошноты, появляющееся во время еды.
- Постоянная усталость, сонливость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в ряде случаев симптомом рака может быть ощущение онемения в конечностях.
Олег Кит
Здоровье
российский врач-хирург, онколог, член-корреспондент РАН
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