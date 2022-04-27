Онколог Кит назвал быстрое насыщение одним из ранних признаков рака желудка

«Вы можете заметить, что насыщение теперь происходит гораздо раньше: вроде бы ничего не съели, а уже наелись», - рассказал Олег Кит.

«Патология может заявить о себе и в тот момент, когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете – внезапно появляется чувство «задержки» пищи: кажется, что еда остановилась где-то вверху живота», - пояснил врач.

Боль в желудке.

Уменьшение аппетита.

Неспециальное резкое снижение веса.

Чувство тошноты, появляющееся во время еды.

Постоянная усталость, сонливость.