Онколог Кит назвал быстрое насыщение одним из ранних признаков рака желудка

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плохой аппетит

Слишком быстрое насыщение, а также ощущение, что еда задерживается в желудке, могут быть признаками рака этого органа, сообщил онколог Олег Кит.

В своем интервью врач назвал вероятные ранние признаки, указывающие на рак желудка. Одним из них медик назвал быстрое насыщение.

«Вы можете заметить, что насыщение теперь происходит гораздо раньше: вроде бы ничего не съели, а уже наелись», - рассказал Олег Кит.

Также онколог обратил внимание на ощущение «застревания» еды в желудке.

«Патология может заявить о себе и в тот момент, когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете – внезапно появляется чувство «задержки» пищи: кажется, что еда остановилась где-то вверху живота», - пояснил врач.

Другие симптомы. Онколог Кит посоветовал не игнорировать следующие ощущения.
  • Боль в желудке.
  • Уменьшение аппетита.
  • Неспециальное резкое снижение веса.
  • Чувство тошноты, появляющееся во время еды.
  • Постоянная усталость, сонливость.
Эксперт призвал не медлить с обращением к врачу при появлении данных признаков и подчеркнул, что здоровье желудка во многом зависит от качества питания. Советы врача опубликовал «Доктор Питер».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в ряде случаев симптомом рака может быть ощущение онемения в конечностях.
Олег Кит
Олег Кит
Здоровье
российский врач-хирург, онколог, член-корреспондент РАН
Теги : рак желудка, ранние симптомы, Олег Кит