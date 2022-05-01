Головная боль: признаки того, что боль указывает на менингит
От обезвоживания до плохой осанки может быть множество причин головной боли. Однако эксперт предупредил, что головные боли иногда могут сигнализировать о более серьезных заболеваниях, включая менингит. Вот как определить предупреждающие признаки того, что у вас или вашего ребенка развилось это заболевание.
«Большинство головных болей несерьезны и проходят сами по себе», — сказал главный фармацевт Boots Марк Донован. «Они часто могут длиться от 30 минут до нескольких часов, и их можно лечить дома».
Но иногда за головной болью скрывается нечто большее, чем кажется, предупредил эксперт.
Менингит является одним из основных состояний, которые могут проявляться головной болью. Если вы не в курсе, менингит описывает инфекцию защитных оболочек, окружающих головной и спинной мозг, также известных как мозговые оболочки.
Как распознать головную боль при менингите
Донован объяснил, что если у вас есть заболевание, ваша головная боль будет сопровождаться другими признаками, звонящими в тревожные звоночки.
«Если ваша головная боль очень болезненна, сопровождается потерей зрения, чувством сонливости или спутанности сознания, внезапными проблемами с речью или запоминанием вещей, очень высокой температурой и симптомом менингита или покраснением белой части глаза, вам следует позвонить 999. или немедленно обратитесь в неотложную помощь».
Важно действовать быстро, так как менингит может даже стать «опасным для жизни».
Это происходит, когда инфекция вызывает заражение крови (септицемию), что может привести к необратимому повреждению мозга или нервов. К счастью, вы можете сделать прививку от инфекции, которая может обеспечить определенный уровень защиты.
Помимо предупредительных признаков, перечисленных фармацевтом, NHS добавляет следующие симптомы:
- Сыпь
- Скованность мышц шеи
- Непереносимость к яркому свету
- Судороги
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Марк Донован
Здоровье
Главный фармацевт Boots.
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