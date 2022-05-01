Головная боль: признаки того, что боль указывает на менингит

«Большинство головных болей несерьезны и проходят сами по себе», — сказал главный фармацевт Boots Марк Донован. «Они часто могут длиться от 30 минут до нескольких часов, и их можно лечить дома».

Как распознать головную боль при менингите

«Если ваша головная боль очень болезненна, сопровождается потерей зрения, чувством сонливости или спутанности сознания, внезапными проблемами с речью или запоминанием вещей, очень высокой температурой и симптомом менингита или покраснением белой части глаза, вам следует позвонить 999. или немедленно обратитесь в неотложную помощь».

Сыпь

Скованность мышц шеи

Непереносимость к яркому свету

Судороги