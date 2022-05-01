Половая инфекция, связанная с раком и бесплодием - признаки

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Половая инфекция, связанная с раком и бесплодием - признаки

ИППП становятся все более распространенными, и многие все еще небрежно относятся к их опасностям. От бесплодия до ослабленной иммунной системы и даже рака. Игнорирование симптомов может дорого обойтись человеку. Доктор Манодж Малу, директор клиники Clarewell Clinics.

Все ИППП имеют общую черту, заключающуюся в том, что они могут вызывать тихую инфекцию, и, пока у инфицированного человека нет симптомов, он может невольно продолжать передавать инфекцию своим партнерам, у которых могут развиться долгосрочные побочные эффекты.

Они могут варьироваться от воздействия на фертильность или даже вызывать бесплодие у женщин, а также у мужчин, это гораздо более распространено, чем думает большинство людей.

Точно так же прямая роль ИППП как причины рака не так хорошо известна среди населения в целом. 
"Обычно рак и ИППП не связаны. Но большинство людей были бы удивлены, узнав, как ИППП подпитывают рак», — предупредил доктор Малу. «Штаммы ВПЧ (вируса папилломы человека) высокого риска могут вызывать аномальные мазки из шейки матки, которые у некоторых женщин могут прогрессировать до рака шейки матки. ВПЧ может вызывать рак не только гениталий (рак шейки матки у женщин и рак полового члена у мужчин), но также может вызывать рак ротовой полости и заднего прохода".

Менее известная инфекция, называемая гепатитом В, которая также может передаваться половым путем, является предотвратимой причиной рака печени.

На вопрос о том, как процесс ИППП может оказывать компрометирующее воздействие на иммунную систему, д-р Малу ответил:
"В отличие от высокорисковых штаммов ВПЧ и гепатита В, где сама вирусная частица является причиной рака, ВИЧ предрасполагает к развитию рака, подавляя иммунный ответ организма".

Нормально функционирующая иммунная система необходима для предотвращения развития клеток-изгоев в нашем организме.

Другие осложнения для здоровья, возникающие в результате ЗППП, включают:
  • Воспалительные заболевания органов малого таза
  • Бесплодие
  • Трубная или внематочная беременность
  • Рак шейки матки
  • Перинатальные или врожденные инфекции у детей, рожденных инфицированными матерями
Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить выпадение волос.
Манодж Малу
Манодж Малу
Здоровье
Врач, директор клиники Clarewell Clinics.
Теги : ИППП, риск рака, бесплодие