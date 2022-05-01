Половая инфекция, связанная с раком и бесплодием - признаки

"Обычно рак и ИППП не связаны. Но большинство людей были бы удивлены, узнав, как ИППП подпитывают рак», — предупредил доктор Малу. «Штаммы ВПЧ (вируса папилломы человека) высокого риска могут вызывать аномальные мазки из шейки матки, которые у некоторых женщин могут прогрессировать до рака шейки матки. ВПЧ может вызывать рак не только гениталий (рак шейки матки у женщин и рак полового члена у мужчин), но также может вызывать рак ротовой полости и заднего прохода".

"В отличие от высокорисковых штаммов ВПЧ и гепатита В, где сама вирусная частица является причиной рака, ВИЧ предрасполагает к развитию рака, подавляя иммунный ответ организма".

Воспалительные заболевания органов малого таза

Бесплодие

Трубная или внематочная беременность

Рак шейки матки

Перинатальные или врожденные инфекции у детей, рожденных инфицированными матерями