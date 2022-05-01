Половая инфекция, связанная с раком и бесплодием - признаки
ИППП становятся все более распространенными, и многие все еще небрежно относятся к их опасностям. От бесплодия до ослабленной иммунной системы и даже рака. Игнорирование симптомов может дорого обойтись человеку. Доктор Манодж Малу, директор клиники Clarewell Clinics.
Все ИППП имеют общую черту, заключающуюся в том, что они могут вызывать тихую инфекцию, и, пока у инфицированного человека нет симптомов, он может невольно продолжать передавать инфекцию своим партнерам, у которых могут развиться долгосрочные побочные эффекты.
Они могут варьироваться от воздействия на фертильность или даже вызывать бесплодие у женщин, а также у мужчин, это гораздо более распространено, чем думает большинство людей.
Точно так же прямая роль ИППП как причины рака не так хорошо известна среди населения в целом.
"Обычно рак и ИППП не связаны. Но большинство людей были бы удивлены, узнав, как ИППП подпитывают рак», — предупредил доктор Малу. «Штаммы ВПЧ (вируса папилломы человека) высокого риска могут вызывать аномальные мазки из шейки матки, которые у некоторых женщин могут прогрессировать до рака шейки матки. ВПЧ может вызывать рак не только гениталий (рак шейки матки у женщин и рак полового члена у мужчин), но также может вызывать рак ротовой полости и заднего прохода".
Менее известная инфекция, называемая гепатитом В, которая также может передаваться половым путем, является предотвратимой причиной рака печени.
На вопрос о том, как процесс ИППП может оказывать компрометирующее воздействие на иммунную систему, д-р Малу ответил:
"В отличие от высокорисковых штаммов ВПЧ и гепатита В, где сама вирусная частица является причиной рака, ВИЧ предрасполагает к развитию рака, подавляя иммунный ответ организма".
Нормально функционирующая иммунная система необходима для предотвращения развития клеток-изгоев в нашем организме.
Другие осложнения для здоровья, возникающие в результате ЗППП, включают:
- Воспалительные заболевания органов малого таза
- Бесплодие
- Трубная или внематочная беременность
- Рак шейки матки
- Перинатальные или врожденные инфекции у детей, рожденных инфицированными матерями
Манодж Малу
Здоровье
Врач, директор клиники Clarewell Clinics.
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