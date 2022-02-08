Ишемический инсульт: 2 специфических ощущения в конечностях являются ранними признаками
Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом инсульта. Он возникает, когда тромб блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки. Известно, что потенциально опасное для жизни состояние дает ранние предупреждающие знаки в конечностях.
Если кровообращение не восстановить быстро, повреждение головного мозга может быть необратимым.
Ранние симптомы ишемического инсульта включают:
- Проблемы со зрением
- Слабость или паралич конечностей
- Головокружение
- Спутанность сознания
- Потеря координации
- Опущение лица с одной стороны
Когда приток крови к мозгу прерывается, это вызывает неотложную медицинскую помощь, известную как инсультный паралич, и это обычное определение инсульта.
В большинстве случаев инсультный паралич поражает противоположную сторону, где мозг поврежден из-за инсульта, и от него может быть поражена любая часть тела.
Немедленным последствием для 90 процентов людей, пострадавших от инсульта, является паралич в той или иной степени.
По данным Ассоциации инсульта, почти три четверти выживших после инсульта имеют слабость в ногах, а более трех четвертей — в руке.
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Stroke Association
Здоровье
Ассоциация по борьбе с инсультом является благотворительной организацией в Соединенном Королевстве. Он направлен на предотвращение инсульта и поддержку всех, кого коснулся инсульт, финансируя исследования и проводя кампании за права людей, переживших инсульт.
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