Ишемический инсульт: 2 специфических ощущения в конечностях являются ранними признаками

Stroke Association

Здоровье

Ассоциация по борьбе с инсультом является благотворительной организацией в Соединенном Королевстве. Он направлен на предотвращение инсульта и поддержку всех, кого коснулся инсульт, финансируя исследования и проводя кампании за права людей, переживших инсульт.